PSPV cree "impresentable" el presupuesto 2026 del gobierno de Catalá: "No incluye ningún proyecto nuevo"

VALÈNCIA, 7 Nov.

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha considerado "impresentable" el presupuesto de este consistorio para 2026, presentadas por el equipo de gobierno de la ciudad que preside María José Catalá (PP) y forman PP y Vox. Los socialistas han señalado que "no incluyen ningún proyecto nuevo".

Así lo ha indicado, en un comunicado, el portavoz del PSPV-PSOE en esta corporación local, Borja Sanjuán, que ha añadido que estas cuentas están "en el aire por el incumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)".

El presupuesto del Ayuntamiento de València para 2026, aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local, alcanza los 1.250,9 millones de euros y crece un 3,3% respecto al de 2025, de 1.210,8 millones. El presupuesto consolidado, en el que se incluyen los organismos y entidades públicas dependientes de esta administración municipal, se sitúa en 1.415,3 millones y aumenta un 5,7% respecto al actual (de 1.338,6 millones de euros).

Sanjuan ha expuesto que se trata de unos presupuestos tan "impresentables" que "ni tan siquiera María José Catalá se ha atrevido a anunciarlos en persona". "Y, como todo el mundo puede entender, cuando hay algo que no se quiere contar es porque no vale la pena contarlo", ha apostillado. Las cuentas las ha presentado la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

El representante del grupo socialista ha manifestado que este presupuesto "no solo no contempla ningún proyecto nuevo de inversión en el tercer año de mandato de Catalá, sino que tampoco incluye otros que estaban previstos y que no disponen de ninguna partida presupuestaria para su ejecución".

"El presupuesto que acaba de presentar el Ayuntamiento de València es un presupuesto que no tiene ni una sola inversión nueva, solamente se dedica a incorporar los últimos plazos de algunas inversiones que ya se encontraron en marcha", ha remarcado.

Sanjuan ha apuntado que "esto es evidente también en el abandono de algunos proyectos, como por ejemplo la plaza del Ayuntamiento, donde tras cambiar por medio millón de euros los maceteros, se han negado a incorporar en el presupuesto la reforma definitiva".

Asimismo, el portavoz del PSPV-PSOE ha comentado que en "las partidas de inversión más relevantes para el año" próximo "figuran 28,27 millones para el canal de acceso y 15,17 millones de euros para las obras de reforma de Pérez Galdós y Giorgeta, dos proyectos que se pusieron en marcha con el gobierno progresista".

"Pero no solamente eso sino que, además, estos presupuestos pueden nacer ya muertos porque hay un riesgo muy elevado de que el Ayuntamiento tenga que devolver 150 millones de euros de ayudas europeas por su negacionismo climático", ha añadido el edil en referencia a las sanciones que puede acarrear el incumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones.

"Se trata de una situación muy probable, ya que Catalá ha rechazado abrir negociaciones serias con los socialistas para reducir la contaminación en los barrios de València", han remarcado desde el PSPV-PSOE.

Desde el ejecutivo municipal, en respuesta a las declaraciones de Borja Sanjuan sobre la plaza del Ayuntamiento al hablar de los presupuestos, el concejal de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha apuntado que "da la sensación de que el Partido Socialista se ha puesto nervioso al ver que los maceteros" que se están instalando en ese enclave para sustituir a los que colocó el anterior gobierno --con Compromís y PSPV-- "son más bonitos".

"Lo que no pueden pretender es que se construya la casa por el tejado", ha dicho Giner a los socialistas, al tiempo que les ha recordado que "el equipo ganador del concurso de ideas" para reformar la plaza del Ayuntamiento "está redactando el proyecto".

Asimismo, ha precisado que "cuando esté redactado será cuando se sabrá la cuantía del coste" de esa intervención y ha expuesto que será "entonces y solo entonces cuando se consignará presupuestariamente".