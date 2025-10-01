El PSPV cree que el nuevo reglamento de subvenciones de la Diputación de Alicante "no aporta nada"

Archivo - El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, en una imagen de archivo - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Alicante ha asegurado que el nuevo reglamento de subvenciones de la administración provincial, que previsiblemente se elevará al próximo pleno para someterlo a votación "cuatro años después" de iniciarse una comisión técnica al respecto y finalizada en julio, "no aporta absolutamente nada" ni actualiza estos procesos, que, según ha señalado, son una "losa" para los municipios y, en particular, para los que están en riesgo de despoblación.

De esta forma lo han trasladado este miércoles el portavoz del PSPV en esta institución, Vicente Arques, y los diputados Isabel López e Ismael Vidal en declaraciones a los medios, donde han incidido en la idea de que la Diputación "cada día es más lenta y está más paralizada".

Arques ha incidido en que los ayuntamientos alicantinos "tan solo tienen cinco días" para presentar documentación en algunas subvenciones. Además, ha aprovechado su intervención para señalar que sigue sin haber fecha para la celebración del debate sobre el estado de la provincia.

Por su parte, López ha aseverado que municipios de Alicante están "sufriendo agravios comparativos importantísimos" respecto a los de Valencia y Castellón. "Estamos viendo, además, cómo la gestión del PP en la Diputación de Alicante es un despropósito detrás de otro. Los plazos son imposibles de cumplir", ha apostillado.

Y ha añadido que "hay infinidad de convocatorias, plazos imposibles totalmente de cumplir, dinero que no llega a los municipios" y ello a pesar de que "la Diputación tiene hoy más dinero para gestionar".

"HERENCIA DE MAZÓN"

López ha criticado también la "herencia" de Carlos Mazón, actual 'president' de la Generalitat y anterior máximo responsable de la Diputación, por dejar una "losa" al actual presidente provincial, Toni Pérez, y a su equipo del PP. "No se pone absolutamente nada en marcha para modificar esta situación", ha destacado.

En este sentido, se ha referido al Plan Planifica, que aprueba "subvenciones a proyectos que prestan los municipios" para desarrollarlos "en 2028", es decir, "fuera de esta legislatura", algo que la diputada ha criticado.

Asimismo, Vidal ha indicado otro caso como es el de las ayudas destinadas a actividades para residentes internacionales, cuyo plazo se cerró este martes.

Al respecto, el PSPV afirmó recientemente que, "según las bases de la convocatoria, las subvenciones deben justificarse hasta el 16 de octubre", pero el plazo de ejecución acababa el martes, lo que supone que "solo" hay "cinco días naturales para ejecutar las actividades y 20 para presentar la justificación de gastos desde que salió la resolución".

"En cinco días, como comprenderéis, no podemos recibir la resolución, hacer toda la tramitación administrativa que corresponda y después ejecutar en tiempo y forma, porque tenemos cinco días naturales", ha concluido el diputado socialista.