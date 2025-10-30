El PSPV cree que "toda España ha abierto los ojos" sobre el futuro de Mazón y vuelve a exigir elecciones

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que "todo el mundo ha abierto los ojos en España" respecto a la continuidad de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat tras los abucheos de víctimas de la dana hacia él en el funeral de Estado, ante lo que ha vuelto a exigir que se convoquen elecciones en la Comunitat Valenciana.

Así ha valorado, en declaraciones a los medios, lo sucedido este miércoles en el funeral, donde familiares de fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 increparon a Mazón con gritos de "cobarde", "dimisión", "asesino", "rata" o "vete a la jueza". Al acto de homenaje asistió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Muñoz ha alabado la "dignidad" de las víctimas frente a "la infamia de Mazón, quien a su juicio "vive en una anomalía institucional por aferrarse al cargo". Es algo que ha señalado que se demostró en el funeral porque "el 'president' debería representar a todos los valencianos y las víctimas no pueden verle".

De hecho, ha ilustrado los abucheos a Mazón como "un puñetazo en toda la cara por su comportamiento y por la violencia institucional a la que está sometiendo toda la Generalitat a las víctimas". Ha puesto como ejemplo la declaración institucional que realizó el jefe del Consell por el primer aniversario de la dana, "rodeado de paniaguados del PP sin reconocer ninguna responsabilidad ni pedir ningún tipo de perdón".

Tras criticar la "ofensa" que supone para las víctimas los aplausos que recibió Mazón en esta declaración, ha opinado que "acaba pasando lo que acaba pasando: que las víctimas no pueden soportar más y estallan contra la presión de la Generalitat donde pueden hacerlo, donde pueden acercarse a él".

En cualquier caso, ha insistido en que Mazón "está en otro planeta, ajeno a la realidad y bunkerizado con su entorno más cercano", mientras según él tiene "como cooperadores necesarios" a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En su opinión, no es razonable que Abascal diga que Mazón es un mentiroso y "siga apoyándole de facto".

"Esto es inaguantable", ha insistido, y ha exigido al PP que aproveche la remodelación del Consell anunciada para el próximo 5 de noviembre para hacer que Mazón dimita y convocar elecciones autonómicas.

"COMISIÓN DE LA DIFAMACIÓN"

Preguntado por si el PSOE no dan la misma importancia a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la 'comisión Koldo' del Senado que a la situación política de Mazón, el síndic socialista ha acusado al PP de utilizar la Cámara Alta para "insultar" a Sánchez, mientras ha sostenido que "las víctimas de la dana desde el primer momento no les han importado nada".

"El PP está intentando tapar una cosa con la otra", ha aseverado, y ha descrito la 'comisión Koldo' como "la comisión de la difamación". Y ha subrayado que "la gran diferencia" es que en un lado hay "personas que han perdido familiares" y en el otro "una mayoría controlada por senadores del PP".

Preguntado por la postura de Vox, que denuncia que el funeral estaba organizado para evitar gritos contra Sánchez, Muñoz ha replicado que "ellos son los primeros que no tienen ningún tipo de respeto ante las víctimas, porque les insultaron y ayer ni fueron a ese funeral".

IRONIZA CON QUE MOMPÓ SEA "EL SUSTITUTO"

Por otro lado, ha criticado la afirmación de este jueves del presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, de que las víctimas están "instrumentalizadas". "Mompó tiene la poca vergüenza de atacarlas el día después del funeral de Estado", ha reprochado, para denunciar que "Mompó estuvo en el Cecopi, mintió a la jueza y ha sido una piedra más en el camino de la búsqueda de la verdad".

Y ha afeado que "se atreva a decir o a plantearse como candidato alternativo a Mazón" cuando, a su parecer, "está inhabilitado" y forma parte de "un PP que está podrido y que todo lo que toca lo pudre".