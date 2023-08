El PSPV critica que el PP "no ha avanzado absolutamente nada en la problemática de viviendas ocupadas"

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València Javier Mateo ha criticado que el gobierno municipal "no ha avanzado absolutamente nada en la problemática de las viviendas ocupadas que afectan a algunas calles de Campanar o Orriols, a pesar de sus anuncios vacíos y electoralistas". "Al PP no le importan las familias de barrios a los que sometieron al olvido durante 24 años, no son su prioridad", ha denunciado.

Mateo ha manifestado que lo "único" que ha hecho el Ayuntamiento es "anunciar medidas que ya había puesto en marcha el PSPV-PSOE como requerir a la Sareb que reconociese la propiedad y activase así el desalojo de las viviendas" y ha exigido "firmeza para no desandar el camino avanzado" en edificio de la avenida Constitución, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Además, ha subrayado que parte del plan para desocupar el edificio es "dar una solución a las familias vulnerable que viven allí para que se pueda proceder a resolver la situación del inmueble".

"Para el nuevo gobierno las prioridades son otras y desde luego no está entre ellas dar respuesta a los problemas de las familias de los barrios como Campanar u Orriols, donde la Sareb concentra buena parte de sus activos ocupados y donde se dan situaciones muy similares", ha lamentado.

Para el edil, el "problema" es que "ni al PP ni a la derecha les importa nada las familias de estos barrios, que son las que sufren los efectos de este tipo de ocupación". "Nosotros trabajamos para que la Sareb asumiera su responsabilidad en ambos casos, pero ellos no han hecho absolutamente nada en todo este tiempo", ha incidido.

ACCIONES POLICIALES, SANITARIAS Y SOCIALES

Mateo ha remarcado que las actuaciones iniciadas por el PSPV-PSOE "consideraban un plan integral para los edificios con problemas de ocupación, en su gran mayoría propiedad de entidades bancarias y de la Sareb, que contemplaba acciones tanto policiales como sanitarias y sociales".

En esta línea, ha destacado que el anterior gobierno municipal "ya activó un plan específico con la intervención judicial para poder actuar tanto policialmente como en materia de limpieza en los inmuebles ocupados y con una respuesta social, dando una solución habitacional a las familias vulnerables".

"En lugar de mirar hacia otro lugar, el PP debería centrarse en implementar de manera integral el plan que dejó encima de la mesa el PSPV-PSOE después de acordarlo con los vecinos", ha subrayado, al tiempo que ha agregado que "deben de dejar de engañar a la gente presentando medidas como si fueran nuevas e implicarse en la solución para barrios a los que sometieron al olvido durante 24 años y que ahora tampoco son una prioridad para ellos".