El PSPV da por cerrado el pacto para investir a Llorca y cree que el PP se “avergüenza” de sus cesiones a Vox

Archivo - El síndic del PSPV en Les Corts José Muñoz, interviene durante el Debate de Política General - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha sostenido que el acuerdo entre PP y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat ya está “sellado y firmado”, así como que los ‘populares’ “se avergüenzan tanto” de sus cesiones a los de Abascal que “no se atreven a exhibir” ese pacto.

Así lo ha manifestado en los pasillos de Les Corts después de que el PP haya registrado la candidatura de Pérez Llorca en el último día de plazo para hacerlo, sin que Vox haya dado todavía por cerrado su apoyo. Los 'populares' necesitan los 13 votos de los diputados de Vox para investir a su candidato.

Tras señalar que “nadie se cree que Vox vaya a dar su apoyo gratuitamente”, Muñoz ha relacionado este futuro acuerdo con otros pactos anteriores entre los grupos de la derecha, en los que ha recordado que estuvo presente Pérez Llorca como síndic del PP y negociador.

Primero ha indicado que fue “el acuerdo infame de la servilleta” con cinco puntos para investir a Mazón como ‘president’. Y después ha indicado que, tras la dana, PP y Vox llegaron al “pacto de El Ventorro” para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2025, un acuerdo en el que Vox exigió que Mazón mostrara su rechazo al Pacto Verde Europeo y a la inmigración irregular.

En ambos casos, ha hecho notar que “el ‘muñidor” de estos acuerdos fue Pérez Llorca, a quien ha acusado de “mentir” a los valencianos desde el 29 de octubre por estar “con Carlos Mazón desde el primer momento”.

LOS VALENCIANOS, "CONEJILLOS DE INDIAS"

Una vez que el pacto para investir a Pérez Llorca prospere, algo que ha dado por hecho, Muñoz ha asegurado que el PP demostrará ser “un partido irrelevante que por mantenerse en el poder asume el ideario de la extrema derecha” y convertirá a los valencianos en “conejillos de indias” de sus cesiones a Vox.

Frente a ello ha exigido, una vez más, un adelanto de las elecciones autonómicas: “‘Volem votar’. No se nos puede hurtar nuestro derecho ir a las urnas para pasar página. Vamos a seguir exigiendo elecciones democráticas”.