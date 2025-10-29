El PSPV, sobre la declaración institucional de Mazón en el aniversario del 29O: "Todo está mal, han perdido la cabeza"

El portavoz del PSOE en las Corts de Valencia, José Muñoz, durante la sesión de control en Les Corts, a 16 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha cargado contra la declaración institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día del primer aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.

"Todo está mal. Que Mazón continúe. Que 160 altos cargos de la Generalitat se levanten a aplaudir. Que se haga contra la víctimas. Que se utilice el Saló de Corts --del Palau de la Generalitat--", ha criticado el portavoz socialista en un mensaje en X, en el que ha considerado que en el Consell "han perdido la cabeza".

En su comparecencia este miércoles en el Palau de la Generalitat, Carlos Mazón ha anunciado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que cada año será de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, y ha admitido: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor".

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, se ha sumado a las críticas y ha escrito en esta misma red social: "Vergüenza de president, de gobierno, de PP". Los socialistas valencianos han expresado que el 29 de octubre de 2024 "lo cambió todo para los valencianos y valencianas".

"Se perdieron vidas y recuerdos, pero también la confianza. Un año después aquí seguimos y seguiremos. No lo olvidaremos, no os olvidaremos", han agregado.

Y la ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV, Diana Morant, justo antes de entrar al Pleno de control en el Congreso, ha pedido "dignidad política" a Carlos Mazón y le ha exigido que "tome nota" de lo que piden las víctimas de la dana y les explique qué pasó hace un año.

"Desde luego les debe la explicación de lo que pasó el 29 de octubre (de 2024), que todavía no ha dado Mazón, y dignidad política", ha manifestado Morant, antes de reclamar al 'president' que "tome nota" de lo que la gente le está pidiendo.