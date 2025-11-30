El PSPV denuncia que el Consell solo ha ejecutado el 3,24% de inversiones para cauces, barrancos y reducir riesgos

Archivo - El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo que el Consell solo ha ejecutado el 3,24% de las inversiones destinadas a reparar cauces, barrancos y reducir el riesgo de inundaciones un año después de la dana.

Así lo ha trasladado en un comunicado la portavoz socialista de Agua en Les Corts, Ana Belén Juárez, quien ha acusado a los consellers de Agricultura, Miguel Barrachina y de Reconstrucción e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, de "poner en riesgo la vida de la ciudadanía por la escandalosamente baja ejecución presupuestaria": "Hay una parálisis absoluta en materia hidráulica".

En este sentido, la diputada socialista ha afirmado que "un año después de la mayor tragedia de nuestra historia, el Consell ha elegido la inacción" y ha añadido que "ha preferido proteger sus sillones antes que proteger a la ciudadanía".

Además, ha subrayado que "la Comunitat Valenciana merece un gobierno que gestione, que planifique, que actúe y que crea en la ciencia, no uno que se rinda ante los negacionistas de la extrema derecha", al tiempo que ha señalado directamente a Barrachina y Martínez Mus como responsables de la parálisis: "Ambos han convertido sus consellerias en un desierto de gestión. No creen en la emergencia climática, no ejecutan recursos disponibles y están poniendo en riesgo a la ciudadanía valenciana".

En esta línea, Juárez ha explicado que, según los últimos datos publicados por la Generalitat Valenciana, de los 57.696.123 euros presupuestados en 2025 para actuaciones de reparación de cauces, barrancos, drenajes urbanos, defensa frente a inundaciones y obras derivadas de la DANA, solo se ha ejecutado un 3,24%, es decir, 1.867.965,6 euros, unos datos que, ha destacado, "contrastan con los del Gobierno de España que ha ejecutado más de 220 millones de euros en obras de emergencia". "Mientras el Gobierno de España cumple, el Consell PP-VOX mira hacia otro lado", ha dicho Juárez.

ACTUACIONES PRIORITARIAS "COMPLETAMENTE PARADAS"

Según el PSPV, Entre las partidas "más graves" destaca la destinada a reducción del riesgo de inundaciones en núcleos urbanos, dotada con 21.187.760 euros, de los que solo se ha ejecutado el 2,81%. "Proyectos esenciales como los tanques de tormenta de San Isidro, la red de evacuación de pluviales en Almoradí, la ampliación del barranco de la Casella en Alzira, o las reparaciones de cauces urbanos continúan completamente parados", ha denunciado Juárez.

Además, ha remarcado que la Ley 2/2015 de Ordenación del Territorio y la Ley 4/2006 de Evaluación Ambiental obligan a la Generalitat a garantizar el mantenimiento, limpieza y seguridad de los cauces en zonas urbanas. "Si la ley obliga y aun así no actúan, estamos ante una negligencia institucional", ha afirmado.

LA PRESA DE BUSEO: "LA MAYOR IRRESPONSABILIDAD"

Finalmente, la dirigente socialista ha señalado como "especialmente grave" la falta de actuación en la Presa de Buseo, la única de titularidad de la Generalitat, donde se presupuestaron 7.873.480 euros y solo se ha ejecutado un 2,34%.

b"Durante la dana nadie supervisó la presa, nadie activó protocolos y nadie avisó a la ciudadanía de Sot de Chera del riesgo de desbordamiento. Ese abandono causó la muerte de dos vecinos. Un año después, siguen sin actuar. Es inadmisible", ha concluido.