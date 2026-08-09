El PSPV denuncia a Massó (Vox) ante Fiscalía por injurias tras tachar a Sánchez de "capo de la mafia corrupta"

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia contra la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), por un presunto delito de injurias con publicidad, después de que calificara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "capo de la mafia corrupta" en una publicación difundida en la red social X.

Massó compartió el pasado 23 de julio este mensaje, en el que comentaba una noticia sobre la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la OIT. "Además de ser el capo de la mafia corrupta es el chulo más chulo del barrio y se ríe de los españoles. Nombra candidata a dirigir la Organización Internacional de Trabajo a la ministra que no sabía lo que es un ERTE", escribió la presidenta de Les Corts sobre Sánchez.

En la denuncia, los socialistas valencianos sostienen que estas manifestaciones podrían ser constitutivas de un delito de injurias previsto en los artículos 208 y 209 del Código Penal, al tratarse de expresiones que atentan contra el honor y la dignidad de una persona y que, además, fueron realizadas públicamente a través de las redes sociales.

En un comunicado, el PSPV defiende que "no se puede normalizar que quien ostenta la segunda autoridad institucional de la Comunitat Valenciana utilice el insulto y la descalificación como forma de hacer política".

Además, asegura que "desde Vox, han convertido el insulto permanente al presidente del Gobierno en una estrategia política, una actitud que resulta especialmente grave cuando la protagoniza la presidenta de Les Corts, una institución que representa a todos los valencianos y valencianas y que debería ser ejemplo de respeto institucional".

"Las instituciones están para dignificarlas, no para degradarlas con ataques personales impropios de quien ejerce una de las más altas responsabilidades públicas de la Comunitat Valenciana y defienden que la libertad de expresión no ampara el insulto ni las expresiones que puedan constituir un atentado contra el honor de las personas", concluye.