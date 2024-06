El PSPV denuncia que Mazón y Catalá "tienen paralizados" los centros de salud de Benimàmet y la calle Serpis

Mazón "se niega" a "jugar, con asuntos de salud, a la búsqueda de la medalla" y cree que el Botànic "trató de hacerlo lo mejor posible"



El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Borja Sanjuán ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de la ciudad, Maria José Catalá, "mantienen paralizados" los centros de salud de Benimàmet y la calle Serpis "sobre los que tendrían que estar trabajando".

Así ha reaccionado Sanjuán a la visita de Mazón y Catalá este lunes al nuevo centro de salud del barrio de Malilla, unas infraestruturas que, ha apuntado, ambos "se encontraron preparadas", pero "no han sido capaces ni de inaugurarlas a tiempo, que era lo único que tenían que hacer".

En palabras del edil socialista, fue el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, quien dejó en marcha las nuevas instalaciones "para mejorar la atención sanitaria a 40.000 antiguas instalaciones" con las que "daba respuesta a una reivindicación histórica".

"Hoy el Partido Popular inaugura casi con un año de retraso el centro de salud de Malilla que los socialistas le dejamos como herencia a esta ciudad y después de que el Partido Popular ignorara este barrio durante más de dos décadas", ha manifestado y ha planteado "qué van a hacer Catalá y Mazón cuando se le acaben los proyectos del Partido Socialista".

Sanjuán ha remarcado que los 'populares' "van inaugurando proyectos heredados mientras que cuando gobernábamos los socialistas se abrían nuevos centros de salud en la ciudad de València". "Ahora solamente se abren los que dejamos ya listos pero con un año de retraso", ha censurado el edil, según ha indicado el PSPV en un comunicado.

En esta línea, ha criticado que "los proyectos que dependen del PP están paralizados" y ha precisado que así ocurre con los centros de Benimámet, "donde han pospuesto hasta, como pronto, 2027 la ejecución del proyecto que dejó proyectado y presupuestado el anterior gobierno progresista de la mano de los socialistas".

En la misma situación, ha señalado, está la construcción del nuevo centro de salud de la calle Serpis, donde desde la Concejalía de Urbanismo que dirigía Sandra Gómez "se iniciaron las conversaciones con la Conselleria para buscar una nueva ubicación". "El departamento de Salud llegó a hacer sus cálculos de necesidades de suelo y nos trasladó al Ayuntamiento para que se lo cedieran", ha sostenido.

"Ahora en una respuesta que han facilitado al grupo socialista niegan hasta las conversaciones en un demostración de cinismo sin precedentes", ha denunciado.

MAZÓN: "UNOS EJECUTAN MEJOR Y OTROS CON MÁS LENTITUD"

Por su parte, preguntado por las críticas del PSPV, Mazón ha sostenido, durante su visita al centro de salud de Malilla, que "se niega a jugar, sobre todo con asuntos de salud, a la búsqueda de la medalla". "Yo de verdad que creo en la buena fe de todo el mundo y yo creo que el Botànic trató de hacerlo lo mejor posible", ha asegurado, al tiempo que ha reconocido que estas infraestructuras fue licitado en 2019. "Es verdad, pero tardó cuatro años en ponerse en marcha. Nosotros hemos acelerado para ponerlo en marcha lo antes posible", ha apuntado.

"Me resulta curioso que los que no hicieron nada durante ocho años, ahora en ocho meses sean los que pongan prisa y pongan deberes a los demás", ha cuestionado, y ha considerado que "la reflexión la tiene que provocar hacia sí mismo quien no ha hecho ni uno solo de estos centros de salud en ocho años".

Mazón ha afirmado que, "en cualquier caso, si hay trabajos previos" el Consell los "aprovechará" porque "esto no es una cuestión de PP o de PSOE", sino de "los derechos sanitarios de la gente". "Entonces jugar a señalar con el dedo al anterior o al que viene después, la verdad es que me parece de muy corto vuelo y muy poco responsable", ha cuestionado.

"Yo le agradezco a los anteriores que hicieran la licitación de este centro y hemos llegado nosotros y seguimos y tratamos de acelerarlo, que creo que es la obligación de todo el mundo", ha continuado, y ha expresado que "no cree" que haya "ningún partido político en la Comunitat Valenciana que quiera ralentizar un centro de salud o que quiera ralentizar un centro educativo". "Lo que pasa es que unos ejecutan mejor y otros pues ejecutan con más lentitud o a veces vienen circunstancias sobrevenidas", como el Covid y una crisis de materiales, ha recalcado.

"Es que si empezamos aquí a dudar de que unos quieren más la sanidad pública que otros o que unos quieren más centros de salud que otros, sólo por la ventaja del titular de un día, pues esto no me parece una política sanitaria seria, es que no me lo parece y creo que todos queremos que tengamos los mejores centros de salud a tiempo y que estén bien dotados", ha declarado.

Finalmente, ha insistido en que "no duda" de la "buena fe" del PSPV. "Pero la verdad me molesta que a veces se dude de la buena fe nuestra cuando estamos a ojos vista de todo el mundo acelerando al máximo proyectos que estaban enquistados", ha expresado, y ha pedido "un poco de reflexión con estas cosas, que parece que les moleste que se inaugure un centro de salud".