El PSPV dice que es "poco inteligente" que Mulet "cree polémica" con los "mejores" presupuestos para la ciudad

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV-PSOE de la ciudad de València y concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha asegurado que es "poco inteligente" que el senador de Compromís, Carles Mulet, "cree polémica" sobre los "mejores" Presupuestos Generales del Estado "de la historia para València" y ha destacado que las cuentas "comienzan a tratar bien a la ciudad".

Asimismo, el portavoz socialista ha animado al representante de la coalición a ser "más útil a la ciudad que a la derecha", así como a "trabajar y dejarse de polémicas buscadas intencionadamente".

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, criticó este domingo que el PSOE, junto otras formaciones como En Comú Podem, ERC, EH Bildu o el PNV ha rechazado en el Senado hasta doce inversiones para la ciudad de València, entre ellas algunas relacionadas con la condonación de la deuda de la Marina, la ampliación del túnel de Serrería, la conexión del Puerto con el tercer carril o la mejora de la seguridad y el estado de los accesos en las carreteras V-30, V-21 y V-31.

En este sentido, el portavoz del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Borja Sanjuán, ha señalado que "no parece inteligente que haya quien esté buscando una confrontación estéril y sobreactuada" y ha remarcado al senador que los presupuestos "son un proyecto global y no es razonable defender que lo bueno es siempre gracias a uno mismo y todo lo que no me gusta es por culpa de todos los demás".

Así, ha tildado la "estrategia" de Mulet de "poco inteligente e infantil". "Carece de sentido que cuando se firma un acuerdo presupuestario y después se presentan medidas adicionales a sabiendas que no existe margen para incluir lo único que se busca es forzar un titular que deberá valorar a quién beneficia", ha aseverado.

Sanjuán ha reprochado a Mulet que esta actitud "no es de utilidad a València pero sí para una derecha que tan mal ha tratado siempre que ha gobernado a nuestra ciudad" y ha lamentado que la derecha "debe estar encantada escuchando cómo el senador critica los mejores presupuestos de la historia que saldan deudas históricas como la de La Marina o que contemplan fondos extraordinarios para ayudar al transporte urbano a hacer frente a la crisis de la Covid-19 o que han permitido que el Ayuntamiento de València no tenga que hacer recortes en su presupuesto en el próximo año y tengamos unas cuentas expansivas".

Finalmente, el responsable de Hacienda y portavoz socialista ha afirmado de que desde la derecha "deben estar tan agradecidos al senador de Compromís que deben estar pesando que si no existiera habría que inventarlo". Por ello, ha invitado a Mulet a "reflexionar" porque "lejos de ayudar al gobierno del Botànic o del Rialto, está cambiando un minuto de gloria por una mala estrategia que solo ayuda al PP".