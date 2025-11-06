El PSPV espera "poco" de la comparecencia de Mazón en Les Corts y Compromís se pregunta si acudirá "a victimizarse"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, asiste a la sesión de control en Les Corts, a 16 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV espera "poco" de la comparecencia del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la sesión del próximo martes en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts y cree que debería "haber comparecido ya hace mucho tiempo", mientras que Compromís se pregunta si acudirá "a victimizarse otra vez" y coincide con los socialistas en que "llega 11 meses tarde".

Así lo han expresado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este jueves, un día antes de que la mesa de la comisión se reúna para tramitar la solicitud registrada por el 'president' en funciones para comparecer la próxima semana. Mazón dirigió este miércoles por la tarde, 48 horas después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión en el que solicita comparecer "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat y todo aquello que consideren los grupos".

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que los socialistas esperan "poco" de la comparecencia de Mazón y ha considerado que el todavía 'president' de la Generalitat "sigue en su línea, la de llegar a todos los sitios mal y tarde". "Debería haber comparecido ya hace mucho tiempo para explicar qué hizo durante el 29 de octubre", ha sostenido.

Además, ha hecho hincapié en que Mazón acude a la comisión de Les Corts porque es "el lugar más cómodo para él", donde el PP y Vox "tienen mayoría absoluta" y el sistema de intervenciones le "va a favorecer", además de que "no tiene obligación de decir verdad". Por ello, ha augurado que comparecerá "enrabietado" e intentando "eludir cualquier tipo de responsabilidad". "Un final a la altura de lo que ha sido su presidencia", ha aseverado Muñoz, que ha sospechado que el 'president' acudirá para "desquitarse".

Dicho esto, ha retado al jefe del Consell en funciones a que, "si tiene ganas de hablar y de contar lo que hizo durante el 29 de octubre, y especialmente en esos 37 minutos que después de más de un año aún no sabemos qué hizo", comparezca ante la jueza de Catarroja que investiga la tragedia, ante la que sí que "tiene la obligación de decir verdad". "Y precisamente de lo que carece Carlos Mazón es de decir verdad", ha apuntado.

QUE DECLARE ANTE LA JUEZA

Por otro lado, ha exigido al 'president' que no solicite "esa baja médica que dijo que iba a pedir cuando pase la comparecencia en Les Corts, porque luego tiene otra cita muy importante el 17" de noviembre en la comisión de investigación del Congreso, en la que los socialistas sí que esperan "grandes cosas" porque "no hay un control" de la misma "por parte del PP y de la extrema derecha" y porque el sistema de intervención es "diferente" al del parlamento valenciano.

"Carlos Mazón lo tiene muy sencillo: lo que tiene que hacer en estos momentos es renunciar no solo a ser 'president' de la Generalitat, sino también a su condición de diputado, tiene que renunciar al aforamiento y tiene que ir a declarar ante la jueza de instrucción de Catarroja para decir la verdad y solo la verdad. Porque eso es lo que le exigen las víctimas de la dana", ha resumido.

"¿A VICTIMIZARSE OTRA VEZ?"

Desde Compromís, la portavoz adjunta Paula Espinosa se ha preguntado "a qué" vendrá Mazón a Les Corts, aunque ha augurado que lo hará "a victimizarse otra vez, como hizo el otro día en su dimisión en diferido". Dicho esto, ha lamentado que la comparecencia "llega 11 meses tarde" y ha considerado que "las primeras personas que tendrían que haber comparecido son las víctimas". "Al fin y al cabo, lo que queremos saber son los hechos, la verdad y la reparación", ha argumentado.

Por tanto, a su juicio, "ahora que venga Mazón, pues, bueno, bien, pero que venga a decir la verdad". "Ha estado 11 meses mintiendo y cambiando de versión", ha advertido Espinosa, que ha defendido la labor de la oposición durante este tiempo para "fiscalizar y comprobar que lo que está diciendo sea verdad". También ha coincidido con el PSPV en que el formato de la comisión de la dana de Les Corts es "favorable" para Carlos Mazón

Además, ha instado al 'president' de la Generalitat en funciones a que acuda "directamente" a declarar ante la jueza de Catarroja, "que en dos ocasiones le ha citado voluntariamente", para que allí "diga la verdad". "Eso es lo que estamos buscando porque, al final, lo que necesitamos la sociedad valenciana y, sobre todo, las víctimas es reparación, justicia y verdad. Y en eso estamos", ha apostillado.

"VENDRÁ A RESPONDER"

Por el contrario, desde el PP, Laura Chulià ha asegurado que Mazón "vendrá a responder las cuestiones que se le planteen" en la comisión y ha valorado que el jefe del Consell ahora en funciones "ya dijo desde primera hora que quería una comisión de investigación para saber lo que había pasado" porque es "lo que necesita la sociedad valenciana". "Ha sido el primero que ha estado reclamando esa ayuda que no ha venido en ningún momento", ha sostenido.

No obstante, la portavoz adjunta de los 'populares' en Les Corts ha recalcado que la sociedad valenciana "lo que quiere es que se instalen de una vez esos sistemas de alerta temprana y de ayuda a la toma de decisiones que pueden evitar que esto vuelva a ocurrir y, sobre todo, que se hagan las obras antirriadas que a día de hoy siguen sin haberse movido absolutamente nada del proceso del expediente".

Dicho esto, ha aprovechado para afear a los representantes del Gobierno de España que vayan a "eludir" la "nueva oportunidad" para "comparecer y dar explicaciones e información veraz ante todos los valencianos", así como también "esa posible asunción de responsabilidades que estamos viendo desde el minuto cero" por parte del Ejecutivo central. "Un año después, nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad por aquella tragedia en la Administración General del Estado", ha denunciado.

A su juicio, esta es "la gran pregunta que se hacen hoy en día los valencianos" y es "por qué todavía Pedro Sánchez sigue corriendo en ese canódromo en vez de venir a dar explicaciones a los valencianos", mientras que Mazón "dijo que tenía que reflexionar sobre el sucedido y ha presentado su dimisión".