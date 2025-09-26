El PSPV exige la comparecencia de Camarero y trasladará la información de los 37 fallecidos de teleasistencia a la jueza

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV reclama la comparecencia urgente de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en Les Corts y anuncia que trasladará toda la información sobre los 37 fallecidos usuarios de teleasistencia durante la dana a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe del 29 de octubre.

Así lo han anunciado este viernes el síndic socialista, José Muñoz, y la diputada Rosa Peris, respecto a una respuesta parlamentaria de la Conselleria a su grupo en la que informa de que un total de 37 usuarios del servicio de teleasistencia a personas dependientes fallecieron el día de la trágica dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y provocó 229 muertos.

"Si la Generalitat hubiera avisado a tiempo, el día 29 de octubre podríamos haber salvado a mucha gente pero Camarero ignoró los avisos de la Aemet al no considerarlos importantes y se fue a entregar unos premios", ha manifestado Muñoz, quien se ha preguntado "cómo puede la vicepresidenta exigir un nivel de seguridad y respuesta inmediata a las personas dependientes cuando ella no lo tuvo".

Así, ha señalado que "el 29 de octubre, las personas dependientes que estaban en sus casas pidiendo auxilio y apretando a un botón no se encontraron a nadie al otro lado". "La corrupción moral del Consell y la poca humanidad del PP hace insostenible que Mazón y todo su equipo continúen en la Generalitat", ha reiterado.

El síndic del PSPV ha insistido que "esta situación es insostenible" y por eso no dejarán de exigir "la dimisión de Carlos Mazón, que todo el PP salga de las instituciones y una convocatoria electoral". Además, ha anunciado que su grupo ampliará la solicitud de documentación para "conocer a qué hora y desde dónde se produjeron las llamadas".

Por su parte, la diputada Peris ha acusado a Camarero de mentir y ha asegurado que "es falso que los días 28 y 29 de septiembre se alertará a las personas dependientes", sino que "se produjeron cero llamadas esos días". "Tenían la capacidad y los medios para llamar, pero no lo hicieron, podríamos haber salvado la vida de 37 personas", ha subrayado.

También ha expuesto que "la Generalitat puso en marcha la campaña climatológica los días 30 y 31 de octubre, cuando se realizaron 7.000 llamadas frente a las cero que hicieron el día 29 de octubre". "Es demoledor ver cómo la vicepresidenta no activó el sistema de teleasistencia para proteger a personas que cuando el agua entraba en sus casas no podían hacer nada para salvarse. Es insostenible y exigimos su dimisión", ha concluido.