El PSPV insta a Catalá a conceder la Medalla de la Ciudad a los vecinos de las tres pedanías afectadas por la dana

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València y candidata a la Alcaldía para las próximas municipales, Pilar Bernabé, ha señalado este miércoles que espera que, en los próximos días, se apruebe en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento la propuesta del grupo municipal socialista para se conceda la Medalla de la Ciudad a las asociaciones de vecinos de las tres pedanías afectadas por la dana del 29 de octubre: La Torre, Castellar y Forn d'Alcedo.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha pedido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que los honores y distinciones de la ciudad, con motivo del acto que se celebra en el marco del 9 d'Octubre, sean "para quienes representan mejor que nadie la resiliencia, el valor y el compromiso con los vecinos y las vecinas de quienes más sufrieron en la dana y de los que vieron a una alcaldesa que le costó mucho cruzar el puente y cruzar el río para ir a ayudarles".

Bernabé ha reprochado que estos vecinos de las pedanías "sufrieron de una manera terrible el dolor y la catástrofe del 29 de octubre" pero "también la dejación de una alcaldesa que miró para otro lado, que se alía y que respeta mucho, como dice ella" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"La alcaldesa amiga del Ventorro, que días después estaba encendiendo las luces de Navidad, olvidando totalmente lo que pasaba al otro lado del río", ha criticado, y ha añadido que "eso es lo que pasó y lo que nadie va a olvidar en La Torre ni en Castellar ni en Forn d'Alcedo".

A su juicio, por este motivo, "las tres asociaciones de vecinos que representan a la ciudadanía merecen los honores y distinciones, el reconocimiento y el honor de toda esta ciudad".