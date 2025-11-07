El PSPV lanza una campaña con "más de cien actos para exigir elecciones" tras la dimisión de Mazón

En el centro de la imagen, el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, y el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, atienden a los medios de comunicación a las puertas de la Diputación de Alicante - PSPV-PSOE

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha presentado una campaña que tendrá "más de cien actos para exigir elecciones" tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat. En concreto, prevé desarrollar iniciativas "informativas y de participación ciudadana" en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana para "que se devuelva la voz al pueblo valenciano".

Así lo han trasladado este viernes el secretario general de los socialistas en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, y el secretario de Organización de la formación a nivel autonómico, Vicent Mascarell, durante una rueda de prensa celebrada a las puertas del Palacio Provincial junto al grupo socialista en la Diputación alicantina.

En este sentido, han reivindicado el "derecho de los valencianos y valencianas a votar libremente y decidir su futuro sin que sean" los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, quienes "desde Madrid impongan el destino de la Comunitat Valenciana". "Esta campaña va ir acompañada de toda una serie de mociones que vamos a llevar a los plenarios municipales", ha añadido Alfaro, según recoge el PSPV en un comunicado.

"Queremos votar. Queremos que sea el pueblo valenciano quien elija a la próxima presidenta de la Generalitat y no dos dirigentes en Madrid", ha afirmado el también alcalde de Elda, quien ha insistido en que "es absolutamente injusto que el futuro" del territorio valenciano "se esté decidiendo en una conversación táctica entre Feijóo y Abascal".

"ALTERNATIVA SÓLIDA CON DIANA MORANT"

Alfaro también ha sostenido que el PP "ha sumido" a la provincia de Alicante y a la Generalitat en una situación de "parálisis total". "Tenemos un Consell ausente, sin liderazgo, que no da respuestas a los problemas reales de los valencianos y valencianas. Lo mismo ocurre en la Diputación de Alicante, donde desde hace más de un año nada se impulsa para mejorar la vida de los alicantinos", ha remarcado.

El dirigente socialista ha señalado que "la mejor manera de desbloquear esta situación es convocar elecciones y devolver la voz al pueblo valenciano" y que el PSPV-PSOE está "preparado" para "ofrecer una alternativa sólida, con Diana Morant como candidata a la Presidencia de la Generalitat".

"INCAPACIDAD DEL ACTUAL GOBIERNO"

Por su parte, Mascarell ha destacado que "esta campaña es la campaña de acción política más importante de esta legislatura, porque no es solo política, sino pedagogía democrática y compromiso cívico". Así, ha llamado a "la movilización de toda la sociedad valenciana" porque "es el momento de que los valencianos y valencianas hablen alto y claro". "No podemos permitir que nuestro futuro se decida fuera, ni que se degrade cada día más la sanidad pública o se paralicen las políticas sociales por la incapacidad del actual gobierno", ha apostillado.

Mascarell ha aseverado que el PSPV-PSOE emprende esta iniciativa "para explicar lo que está pasando": "Estamos viviendo una etapa de retroceso institucional, sin 'president' y un Consell sin rumbo. Por eso decimos con claridad que es hora de recuperar la voz de los valencianos y las valencianas, y hacerlo desde la calle, desde los municipios y desde cada rincón de nuestra Comunitat".

Finalmente, el secretario de Organización ha manifestado que "la recuperación de la dignidad política y del autogobierno valenciano empieza desde aquí, desde Alicante, y con la fuerza del socialismo valenciano".