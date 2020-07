El PSPV muestra "su más profunda tristeza" por la muerte de Ramón Vilar, un "duro golpe para toda la familia socialista"

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha manifestado este domingo "su más profunda tristeza" por el fallecimiento del concejal de Hacienda y portavoz adjunto del PSPV en el Ayuntamiento de València, Ramón Vilar, cuya muerte supone "un duro golpe para toda la familia socialista".

La dirección del PSPV-PSOE ha manifestado su "consternación" por la muerte de un compañero "comprometido desde muy joven con la defensa de los valores socialistas" y, en un comunicado, ha recordado su trabajo como concejal al lado de Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas en el consistorio durante los años 80 y principios de los 90.

También ha puesto en valor su trabajo posterior en el Gobierno de la Nau, como responsable de las cuentas públicas desde 2015. "Ha destacado por su compromiso por la justicia social y las libertades. Su pérdida supone un duro golpe para toda la familia socialista", ha señalado la formación.

Vilar fue secretario general del JSPV, miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE y de la Comisión Ejecutiva Comarcal de València. Fue concejal en el Ayuntamiento de València desde 1983 a 1995 y en actualidad desempeñaba, además del cargo de concejal de Hacienda, el de cuarto teniente de alcalde y coordinador general del área de Participación, Derechos e Innovación de la Democracia.

La vicealcaldesa de València, portavoz socialista en su ayuntamiento y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad, Sandra Gómez, ha dedicado a Vilar un emotivo mensaje en Twitter: "Perdóname, Ramón, pero aún no tengo fuerzas para decirle a todo el mundo lo absolutamente extraordinario que eras. Te quiero tanto, que sólo puedo llorar cuando me pongo a escribir. Solo te pido que no te vayas lejos y que de alguna manera podamos seguir caminando siempre juntos".

En la misma red social, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha resaltado a Vilar como un "amigo inolvidable" y "una persona comprometida desde bien joven con la justicia social y las libertades en València".