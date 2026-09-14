El PSPV, "muy tranquilo" con la investigación de Antifraude a una ayuda del Botànic a UGT: "Todo se hizo conforme a ley"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (i), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), durante el acto de clausura del 43 Congreso Confederal del sindicato, a 20 de mayo de 2021, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, se ha mostrado "muy tranquilo" ante la investigación iniciada por la Agencia Valenciana Antifraude a la concesión de una subvención de 80.000 euros por parte del anterior Consell del Botànic a UGT para la celebración del Congreso Confederal del sindicato en València en mayo de 2021 y ha defendido: "Todo se hizo conforme a ley".

Sin embargo, el 'popular' Nando Pastor denuncia que en el "momento duro de la pandemia" de covid-19 el entonces 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, se dedicara a subvencionar "a dedo" a UGT, "el sindicato del Partido Socialista", mientras que José Mª Llanos (Vox) ha afeado a la izquierda que aproveche "cualquier airecillo para culpabilizar siempre a los demás y, cuando les afecta a ellos, nunca pasa nada".

De este modo lo han manifestado los síndics de los diferentes grupos parlamentarios, en declaraciones a los medios este lunes, después de trascender que Antifraude investiga la concesión de esta subvención, según publica el diario 'Las Provincias'.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha considerado que está "bien" que Antifraude investigue, aunque ha pedido al organismo que sea "ecuánime" porque sus últimas investigaciones, "tanto con la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como otras cuestiones del Partido Popular tampoco han llegado a gran puerto".

En cualquier caso, ha apuntado que los socialistas ha solicitado a Antifraude el expediente sobre este primer asunto y otra documentación que les gustaría analizar. "Seguro que tenemos un enfoque diferente y, a lo mejor, tenemos hasta la suerte de poder ver más cuestiones que no haya detectado Antifraude", ha deslizado.

PIDE A LLORCA QUE ENTREGUE DOCUMENTACIÓN SOBRE SU PAREJA

Preguntado por el hecho de que Llorca haya afirmado que ve con "mucha preocupación" la investigación y haya garantizado que se trasladarán todos los expedientes que hagan falta para que se esclarezcan los hechos, el síndic del PSPV ha replicado al jefe del Consell: "Lo normal es que aporte toda la información que tenga, pero que aporte también toda la información que tiene sobre su pareja".

"Más que nada --ha continuado-- porque nosotros hemos pedido en el Ayuntamiento de Finestrat la información respecto a cómo llegó su pareja a ser trabajadora y no hay forma de conseguirlo. Por eso lo que le decimos a Pérez Llorca es que sea ecuánime, que sea igualitario. Que las cosas que le afecten a él, que probablemente tengan más sustancia, que también las aporte y colabore con Antifraude".

SE CONCEDIÓ LA AYUDA PESE A LOS "INFORMES CONTRARIOS"

Sin embargo, desde el PP, Nando Pastor ha criticado que, mientras en el "momento duro de la pandemia" de covid-19 el "número dos de Diana Morant, José Luis Ábalos, se dedicaba a hacer negocios con las mascarillas", el entonces "número uno" de los socialistas valencianos y 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "le donaba en ese mismo momento 80.000 euros de subvención al sindicato del Partido Socialista". Todo ello, ha incidido, con "informes contrarios por parte de la propia Administración".

Dicho esto, ha confiado en que el PSPV no empiece ahora a cuestionar la Agencia Antifraude y en que Ximo Puig haga "no como con su hermano, que no ha dado ninguna explicación a los valencianos, y nos diga por qué financió con dinero público" a UGT "contra los informes que no lo aconsejaban", lo que también "pone en duda al sindicato del Partido Socialista". "Sería muy interesante saberlo", ha añadido el síndic 'popular'.

Y desde Vox, José Mª Llanos se ha mostrado a la espera de ver "cuál es el resultado" de la investigación de Antifraude, aunque ha afeado a los partidos de izquierda que aprovechen "cualquier airecillo para culpabilizar siempre a los demás partidos y, cuando les afecta a ellos, nunca pasa nada". "Conociendo ya lo que es la corrupción del Partido Socialista de forma generalizada, lo lógico es que no nos sorprendería esa concesión a dedo", ha agregado.