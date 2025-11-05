El PSPV parte de ruta por las comarcas para exigir elecciones autonómicas tras la dimisión de Mazón

Reunión del PSPV con el grupo socialista en Les Corts - PSPV

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV pondrá en marcha de una ruta por las comarcas para exigir una convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana tras la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que de momento sigue gobernando en funciones.

Así lo ha anunciado este miércoles el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, en una reunión con los diputados socialistas en Les Corts, a quienes ha trasladado “la necesidad de pisar el territorio, hablar con la gente y trasladarle que hay futuro y alternativa a la infamia de Mazón”, informa el partido.

"La dimisión de Carlos Mazón es solo el principio del camino y solo con las urnas podremos pasar página de uno de los episodios más negros de nuestra historia”, ha manifestado, y ha subrayado que “la ciudadanía quiere ser escuchada en las urnas”.

Mascarell ha reiterado que “los valencianos tienen el derecho a decidir quién y cómo lidera la reconstrucción” y que “la dimisión de Mazón es una victoria de la sociedad valenciana y la convocatoria electoral es el siguiente paso a dar”.

Por todo ello, los socialistas valencianos lanzan una campaña de movilización con la que diputados y dirigentes socialistas recorrerán el territorio para insistir en la necesidad de convocar elecciones anticipadas.

