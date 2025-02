PSPV pide que comparezcan Mazón, Vilaplana, escoltas y personal de El Ventorro en la comisión de la dana de Les Corts

Morant espera que las sesiones sirvan para "aportar luz al día más oscuro" y que sea "reparadora" para las víctimas

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha avanzado que su partido pedirá que en la comisión de investigación por la dana en Les Corts comparezcan el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y las personas que supuestamente estuvieron con él el 29 de octubre, día de la dana, entre las que ha citado a Maribel Vilaplana --la periodista con la que ha afirmado que comía--, los trabajadores de El Ventorro que les atendieron, los escoltas y el conductor del jefe del Consell y la jefa de seguridad del Palau.

Así lo ha explicado la líder de los socialistas valencianos este viernes en rueda de prensa, en la que ha presentado el plan de trabajo del PSPV para esta comisión de investigación, antes de reunirse con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por las inundaciones.

Morant ha sostenido que es "necesario, ante las múltiples y contradictorias versiones de Mazón" que se acredite el cronograma de lo que hizo el president en "la jornada más negra de la Comunitat Valenciana" y cree que la comisión "debe aportar luz al apagón de Mazón", que a su juicio se produjo entre las 14.30 y las 20.28, hora en la que el jefe del Consell afirma que llegó al Cecopi el 29O.

Para ello, considera "necesario" que comparezca en la comisión el propio Mazón, ya que cree que "todo lo que hizo y no hizo tuvo repercusión directa en las decisiones que se tomaron y fueron catastróficas".

Igualmente, pedirán la comparecencia de todas las personas que "presuntamente estuvieron o hablaron con él", entre las que ha citado a sus escoltas, la jefa de seguridad del Palau, el conductor del coche oficial, la periodista Maribel Vilaplana con la que "supuestamente" comía el jefe del Ejecutivo valenciano o las personas que les atendieron en El Ventorro para que "alguien aporte la factura que Mazón oculta", así como el equipo del president en el Palau, a quien "en la peor catástrofe, Mazón les dio el día libre".

Asimismo, ha apuntado que solicitarán la comparecencia de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas --responsable de Emergencias el 29O-- para explicar "por qué rechazó la ayuda de la UME, envió una alerta a la población errónea y que llegó tarde, y que explique el contenido de las conversaciones con Mazón"

En la misma línea, reclamarán que comparezcan la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y del conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, a quienes ha afeado que estaban en una entrega de premios, mientras "las personas mayores se estaban ahogando" y con "un metro devastado y carreteras inundadas"; así como del conseller de Educación, José Antonio Rovira, que "se fue a su casa en plena emergencia".

"NO HABÍA CONSELL QUE ATENDIERA"

"Queremos preguntarles a la cara y que nos digan a la cara por qué en el peor día de la vida de los valencianos, el Consell al completo estaba fuera de su lugar de trabajo. Mientras la gente pedía auxilio, al otro lado del teléfono no había Consell que atendiera", ha reprochado.

Entre los dirigentes políticos, el PSPV también pedirá que comparezca el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien "dijo que tenía información y había hablado con alcaldes", pero ha lamentado que no saben "qué hizo con esa información y de qué hablaba con Mazón".

Preguntada por si pedirán la comparecencia de miembros del Gobierno, Morant ha sostenido que no van a "contribuir a ese ventilador de repartir culpas" y ha defendido que han pedido la citación de quienes "tenían algo que hacer y decir el 29 de octubre". Ha precisado que en otras cámaras sí han solicitado que participen miembros del Ejecutivo central, ya que "no tienen que rendir cuentas en Les Corts porque no es el órgano de fiscalización del Gobierno".

TÉCNICOS DE AEMET Y CHJ

Por otro lado, pedirán las comparecencias de técnicos, ya que ha considerado que no se pueden "fiar de un Consell que ha sido capaz de manipular audios" y a quien ha acusado de "provocar dos apagones en la reunión del Cecopi del 29O".

Por ello, quiere que participen técnicos que "el día 29 iban saliendo paulatinamente a medios de comunicación, advirtiendo la gravedad de la situación y del barranco del Poyo". "¿Por qué si los técnicos se lo contaban a la ciudadanía, no se tomaban decisiones en el Cecopi", se ha preguntado, a lo que ha respondido que "la realidad es que los responsables políticos desoyeron a la ciencia en los días previos que anunciaban la catástrofe y desoyeron a los técnicos".

También solicitarán la comparecencia de Bombers Forestals de la Generalitat, a quienes, ha denunciado, "a las 15.00 horas les dieron órdenes de retirarse de los barrancos y dejar de monitorizar los caudales"; así como de técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a quienes, a su juicio, Mazón "intenta culpar miserablemente de su propia negligencia".

"DE MAZÓN NO ME CREO NADA"

Por otra parte, el PSPV también reclamará que se entreguen las grabaciones de todas las cámaras de seguridad del Cecopi y del Palau de la Generalitat, así como el registro de llamadas de Mazón, "no una lista"; así como la geolocalización de su móvil y las de los trayectos del coche oficial, documentación que ha censurado que han pedido y no se les ha entregado. Interpelada por si se cree que el 'president' llegara al Cecopi a las 20.28 horas, Morant ha sostenido: "Yo de Mazón no me creo nada".

También reclamarán los planes de emergencias, que ha denunciado que "no se han cumplido". "En la emergencia no se improvisa, todo está previsto y escrito. Mazón se atrevió a decir que el sistema había fallado y tenemos que demostrar en la comisión que el sistema tiene previsto en la emergencia atender adecuadamente a las personas y a las víctimas. Quien no atendió a las víctimas porque no siguió el sistema y lo incumplió es Mazón. No es un fallo del sistema, es un fallo de Mazón y de su Consell", ha aseverado Morant.

LLAMADAS AL 112

Además, pedirán las realizadas por la ciudadanía al 112 el 29 de octubre, que es "clave" porque recibieron "miles de llamadas de valencianos ahogándose". "227 personas han perdido la vida y continuamos buscando desaparecidos, pero también miles de valencianos estuvieron a punto de perder la vida en esas horas, que pedían auxilio al 112, teléfono que gestiona la Generalitat, y en muchos casos no se atendía la llamada. Es un insulto decir que no se están enterando de lo que pasa cuando se reciben miles de llamadas de auxilio de vecinos", ha censurado.

Por último, pedirán en la comisión que se atienda a los contratos de emergencia adjudicados por la Generalitat "a dedo", ya que ha subrayado que la emergencia "no puede convertirse en terreno abonado al descontrol ni a la corrupción".

Así, pese al "mal punto de partida" con el que, a su juicio, arranca la comisión --ya que ha lamentado que el PP "ha cedido la presidencia a Vox"--, ha recalcado que trabajarán para que sea una comisión "decente y seria, que aporte luz al día más oscuro y sea reparadora para las víctimas".

"La verdad repara y la mentira solo aumenta el dolor. El PP, el Consell, cometerá un error si la convierte en una comisión fake, como ha hecho en el pasado, como con la comisión del accidente de metro. Los valencianos no nos podemos permitir una comisión fallida, como tampoco un president fallido ni un Consell fallido. Por eso trabajaremos en el PSPV para que ese fallo del Consell y ese fallo del president de la Generalitat se repare cuanto antes mejor", ha zanjado Morant.