El PSPV pide a la jueza de la dana que cite como testigos a tres altos cargos de Presidencia, "cercanos" a Mazón

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en una atención a los emdios a su llegada a la apertura del Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce el PSPV ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que cite como testigos a tres altos cargos de Presidencia, "cercanos" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El PSPV formula esta petición "a la vista de las llamadas mantenidas" por la exconsellera de Justicia e Interior el día de la dana, Salomé Pradas, que está investigada en la causa, "con cargos públicos cercanos al president de la Generalitat Valenciana en los momentos críticos de la gestión de la emergencia".

En concreto, ha solicitado la decoaración como testigos del secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación, José Manuel Cuenca; del secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García; y del director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González.

Según señala la petición, consultada por Europa Press, del registro de Pradas consta la existencia de llamadas (salientes, entrantes, canceladas o perdidas) con Cuenca, que es "quien suele acompañar habitualmente" a Mazón, a las 12:53, 13:19, 16:48, 16:56, 18:25 y 19:07 horas.

Con el secretario autonómico Cayetano García, Pradas mantuvo contacto telefónico a las 16:11, 16:43, 19:36 y 19:43 horas, "estas dos últimas coincidiendo con los momentos en que el 'president' de la Generalitat no atendió las llamadas de la exconsellera".

Y con Francisco González mantuvo contacto a las 18:26 horas, "coincidiendo con el parón que se produjo en el Cecopi". Además, señala el PSPV, "todas las llamadas anteriores se produjeron una vez decretadas las alertas hidrológicas del Río Magro y de la Rambla del Poyo".