PSPV pide al PP que "rompa" con Vox en Castelló y le "tiende la mano" para aprobar los presupuestos de 2025

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha instado hoy al PP en el Pleno municiapal correspondiente al mes de agosto a "romper" el acuerdo de gobierno con Vox y le ha "tendido la mano" para negociar y aprobar los presupuestos de 2025 del consistorio sin la formación liderada por Santiago Abascal.

En la misma línea, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Luis López, en una de sus intervenciones para apoyar una moción de Compromís para recuperar la ayuda a los refugiados palestinos por parte del Ayuntamiento en el presupuesto de 2025, se ha referido a la decisión de Vox de "dar por rotos los acuerdos de Gobierno tras aceptar el PP acoger a menores inmigrantes" y, al respecto, ha señalado que "hay que ser muy racista para aprovechar la inmigración para romper un gobierno autónomico".

Al respecto, López ha pedido a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que "rompa" con Vox y ha mostrado el apoyo de los socialistas para "recuperar políticas sociales y de cooperación que tanto hacen falta en este ayuntamiento".

El concejal 'popular' Sergio Toledo, ha señalado que transmitirá la petición de los socialistas a la alcadesa, pero -ha dicho- "el acuerdo de gobierno goza de muy buena salud y segurá. La pena es que ustedes no rompieran con sus socios en las anteriores legislaturas".

El Pleno ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de PSPV y Compromís un Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de obligaciones indebidamente adquiridas por valor de 814.599,58 euros; así como el inventario de Bienes del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló, valorados en 12.310 euros.

AYUDAS A PALESTINA

En despacho extraordinario, con los votos en contra de PP y Vox y a favor de los grupos de la oposición, se ha rechazado una moción de Compromís para recuperar la ayuda a los refugiados palestinos por parte del Ayuntamiento en el presupuesto de 2025.

En este punto, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que el anterior gobierno tenía suscrito un convenio con UNRWA al que destinaba 60.000 euros "que Carrasco decidió eliminar". "No hay ningún motivo para retirar las ayudas al pueblo palestino", ha indicado Garcia, quien ha propuesto que en 2025 se recupere este convenio "que nunca debería haber desaparecido".

El concejal de Vox Alberto Vidal, por su parte, ha señalado que no sabe qué interés tiene Compromís en Gaza, "puesto que, aunque aquí la situación es indiscutiblemente grave, también hay otras regiones en situación crítica como Yemen, Siria, Ucrania o el Sahara, sin embargo éstas no tienen repercusión mediática". "El dinero de los castellonenses debe servir a los castellonenses y no es aceptable destinar fondos a otros paíes cuando tenemos emergencias aquí que requiren atención inmediata", ha añadido.

El socialista José Luis López ha criticado que "cuando más necesita Palestina la ayuda, el ayuntamiento le da la espalda", y ha pedido a la alcaldesa que "no permita que Castelló siga dejando de lado a hombres, mujeres y niños que tanto lo necesitan".

En el turno de explicación de voto, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha señalado que comparten la "preocupación" por Gaza y que son partidarios del alto al fuego y de la ayuda humanitaria, pero ha planteado "serias dudas" sobre el papel de UNRWA. "Estamos dispuestos a trabajar para buscar la fórmula a través de otras ONGs u organismos para ayudar a la población palestina", ha apuntado.

El Pleno también ha rechazado otra moción del Grupo Socialista en la que solicitaba medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre las que proponía la bonificación de IBI para los propietarios de viviendas que las pongan en el mercado de alquiler.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En el apartado de ruegos y preguntas, Compromís se ha interesado por las listas de espera en las momografías del Hospital Provincial, a lo que el 'popular' Sergio Toledo ha respondido que "las listas de espera en el Provincial eran líderes en la Comunitat con su gobierno y, ahora, gracias al plan que hemos puesto en marcha, ya tiene menos lista de espera que el Hospital General, reduciendo hasta 23 días la media de la lista".

Por su parte, el grupo socialista ha señalado que se "teme" que la "falta de previsión" del equipo de gobierno a la hora de cerrar el acuerdo con CD Castellón hará que no pueda empezar la liga en Castelia, y ha acusado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "politizar" los éxitos del CD Castellón.

Sergio Toledo ha recordado que han empezado hoy las obras de drenaje de césped de Castalia, que "estará listo para que el equipo juege el 25 de agosto en casa", ha dicho.

Por otra parte, la concejala socialista Mónica Barabás ha pedido a la alcaldesa que "ponga fin" a los discursos de odio tras recordar que el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá (Vox) "dijo que casi la mitad de imigrantes son delicuentes, agresores sexuales, ladrones o terroristas".

Ortolá ha acusado a Barabás de "mentir" y le ha pedido que se "lave la boca con jabón", pues ha asegurado que "jamás" había dicho eso. El portavoz de Vox ha indicado que "todos los extranjeros no son delicuentes" y que "quizás lo sean algunos que llegan de forma irregular de algunos sitios en concreto", y ha destacado que "el 40 por ciento de las violaciones que se producen en la Comunitat Valenciana las cometen personas de origen extranjero".

Por su lado, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha subrayado que "vincular inmigración a delincuencia es un exceso", y ha calificado de "atrevida" la intervención de Barrabás, a la que ha preguntado si "sus socios de ER y Junts van a condicionar las políticas migratorias del Gobierno".

Finalmente, la portavoz socialista Patricia Puerta ha criticado que "es la primera vez que la alcaldesa abandona un pleno sin dar explicaciones a la ciudadanía", a lo que Sergio Toledo ha respondido que la marcha de Carrasco se ha debido a cuestiones de agenda.