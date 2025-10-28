El PSPV pide a Vilaplana que entregue a Les Corts el tique del parking del 29O y el cargo de la tarjeta con fecha y hora

Archivo - La consejera del Levante UD, Maribel Vilaplana Vilaplana, durante un acto del club - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV reclama a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón el día de la dana, que entregue de forma voluntaria a la comisión de investigación sobre la catástrofe en Les Corts el tique del parking adonde le acompañó Mazón ese día y el cargo de la tarjeta con fecha y hora.

El grupo socialista ha registrado esta petición en el parlamento valenciano tras las informaciones publicadas en los últimos días sobre Mazón acompañó en la tarde de la dana a Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta de València tras dejar el restaurante El Ventorro, un desplazamiento no conocido hasta la fecha.

La petición responde al objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos". "Ya no nos fiamos de Mazón ni de sus múltiples versiones, por eso queremos que nos acrediten con documentos la fecha, hora y lugar donde estaba el 'president' la fatídica tarde de la dana", manifiesta el síndic del PSPV, José Muñoz.

En un comunicado, Muñoz insiste en que "hay una obligación moral de dar toda la información". "Lo que necesitan las víctimas es reparación, justicia y verdad, y para conseguirlo solo podemos seguir el camino de la colaboración", subraya un día antes del primer aniversario de la dana, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

E incide: "Le pedimos esta información a ella como se la pediríamos a cualquier ciudadano o ciudadana que, por humanidad, tienen la obligación moral de dar toda la información a su alcance para saber qué hizo el 'president' de la Generalitat Valenciana. Necesitamos conocer la verdad para poder avanzar".