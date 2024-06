El PSPV sobre el planteamiento de Mazón de financiación: "Es una propuesta de barra de bar sin ningún argumento"

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha calificado el planteamiento del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre financiación autonómica de "ocurrencia más" y "propuesta de barra de bar sin ningún tipo de argumento" ni de "modelo".

"No habla sobre si su modelo será el de población ajustada, no habla sobre romper es status quo actual que tanto perjudica a los valencianos y no opina sobre la condonación de la deuda histórica que lastra a las cuentas valencianas", ha apuntado el dirigente socialista en un comunicado.

Mazón ha propuesto abrir un debate a nivel estatal sobre la posibilidad de una financiación autonómica "incentivada" en la que las comunidades tengan más margen de gestión de los impuestos indirectos para, a partir de ahí, "ensanchar la caja común" de la que se nutre el sistema, siempre de manera acordada entre todos los territorios y cumpliendo con un mínimo de recaudación.

Sin embargo, Muñoz ha acusado al jefe del Consell de mostrar "una enorme ignorancia respecto a esta cuestión": "Nos preocupa porque veníamos de un 'president' que sí que tenía una propuesta para reformar el modelo de financiación", ha dicho en referencia al socialista Ximo Pig.

Por ello, ha criticado que Mazón "desconozca los temas y plantee una política de barra de bar" y ha insistido en que "detrás de esto no hay nada y las costuras se le ven en temas trascendentales como la reforma de la financiación".

ARMONIZACIÓN EUROPEA

Además, considera que se trata de "una propuesta ilegal, porque ya no es que haya unas limitaciones al IVA en la legislación nacional, es que es una cuestión armonizada en términos europeos, hay una armonización europea y, por tanto, la aplicación de su propuesta es irreal".

A su juicio, esta propuesta "destila una bajada de impuestos a los más ricos, porque se demuestra que Carlos Mazón tiene un objetivo: bajar los impuestos a las personas con más recursos para perjudicar los servicios públicos fundamentales que benefician a los valencianos y a las valencianas".

El PSPV ha recalcado, en esta línea, que es "ilegal e inviable" además de "terraplanismo fiscal" porque "no solo las CCAA no pueden tocar el IVA (ni al alza ni a la baja), sino que a nivel de Estado existen limitaciones a la hora de modificarlo o estableces exenciones, ya que la normativa estatal que regula este tributo está armonizada en el marco de la Unión Europea".

INFORME DE EXPERTOS

Asimismo, ha reprochado que Mazón "parece desconocer, y por lo visto nadie lo ha asesorado al respecto", el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, elaborado en 2017.

En este documento se advierte que "dada la tradicional oposición de la Comisión Europea a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente en el IVA, la capacidad normativa sobre este tributo solo puede cederse de forma colegiada al conjunto de las Comunidades Autónomas, incluyendo a las forales, que deberán ejercerla a través de algún órgano multilateral, manteniendo tipos uniformes en todo el territorio nacional".

"Los mayores expertos en financiación autonómica de España subrayaban las dificultades importantes que suponía dar capacidad normativa colegiada a las CCAA en IVA e impuestos especiales, siempre sobre la base de establecer recargos autonómicos para obtener mayores ingresos, no carreras fiscales a la baja. La hipótesis de Mazón de que bajando el IVA se ingresará más por IVA ni se les pasó por la cabeza a los expertos", han indicado desde el PSPV.

Los socialistas inciden en que esto "no se ha verificado en ningún sitio, ni se acreditó con los últimos datos de recaudación de las comunidades autónomas en diferentes territorios que aplicaron bajadas tributarias".