PSPV presenta una propuesta que obliga al Consell a garantizar formación frente a danas y emergencias

La portavoz del área de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar. - JOSÉ CUÉLLAR-CORTS

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha registrado una proposición no de ley de modificación de la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias que plantea que desde el Consell se garantice a todos los valencianos formación frente a danas y emergencias.

La aprobación de esta propuesta comportaría la "obligación" del gobierno de la Generalitat de "garantizar a todos los valencianos y valencianas la formación necesaria para hacer frente a danas y todo tipo de emergencias", como ha indicado este domingo la portavoz del área de Emergencias del PSPV-PSOE en la Cámara autonómica, Alicia Andújar.

Igualmente, ha resaltado que conllevaría "la creación de un Fondo Valenciano de Resiliencia, financiado con el 2 por ciento del presupuesto de la Conselleria con competencias en emergencias y protección civil con el fin de reforzar la respuesta de la ciudadanía de cara a riesgos futuros".

Andújar ha manifestado, en un comunicado, que la iniciativa legislativa "reconoce por primera vez el derecho de los valencianos a formarse en autoprotección". "Pero los derechos solo son reales cuando generan obligaciones para los poderes públicos", ha agregado la parlamentaria socialista.

Por eso, ha detallado, el PSPV-PSOE ha propuesto "una amplia y novedosa reforma de la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias", para "adaptar el sistema valenciano de protección civil a los nuevos retos derivados del cambio climático, el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y la evolución del derecho europeo e internacional en materia de gestión del riesgo de desastres".

La iniciativa, ha resaltado Andújar, supone "un cambio de enfoque, al situar la prevención, la cultura preventiva y la resiliencia en el centro de las políticas públicas de protección civil, siguiendo los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Directiva (UE) 2022/2557 sobre la resiliencia de las entidades críticas y la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil".

"La iniciativa legislativa del grupo socialista situaría a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de las políticas de protección civil, reforzando la preparación de la ciudadanía y consolidando la prevención como principio de actuación de los poderes públicos, a la vez que supondría una apuesta por una recuperación más segura, sostenible y resiliente tras las emergencias", ha subrayado la representante del PSPV-PSOE.

Alicia Andújar ha asegurado que "la mejor emergencia es la que se previene", a la vez que ha dicho que "la mejor sociedad es la que está preparada para afrontarla".

La diputada socialista ha remarcado de la proposición que "destaca el reconocimiento expreso del derecho de la ciudadanía a recibir formación en materia de autoprotección, prevención y actuación ante emergencias, a la vez que convierte ese derecho en una obligación para la Generalitat".

En este sentido, ha detallado que esta "debe garantizar el acceso a programas permanentes de formación adaptados a los riesgos propios de la Comunitat Valenciana, porque los derechos solo son reales cuando generan obligaciones para los poderes públicos".

Unos programas permanentes de formación, ha apuntado la parlamentaria, que "deben ir dirigidos especialmente a la población escolar, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables".

Alicia Andújar ha señalado que la reforma planteada "refuerza también las competencias de la Generalitat para impulsar una auténtica cultura preventiva, promoviendo programas estables de información, sensibilización y formación de la ciudadanía, a la vez que crea el Fondo Valenciano de Resiliencia".

Este, ha explicado, "se configura como un instrumento financiero permanente destinado a apoyar la recuperación tras situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública".

La proposición de ley "refuerza igualmente las competencias de la Generalitat para impulsar una auténtica cultura preventiva, promoviendo programas estables de información, sensibilización y formación de la ciudadanía, con la participación de las entidades locales, el sistema educativo, las universidades, las organizaciones de voluntariado de protección civil y los agentes económicos y sociales".

Sobre el Fondo de Resiliencia, la representante del PSPV ha insistido en que contaría con una dotación anual mínima equivalente al 2 por ciento del presupuesto de la conselleria competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, "sin perjuicio de otras aportaciones estatales, europeas o de otras entidades públicas o privadas".

"REDUCIR LA VULNERABILIDAD"

En 2026, con el Presupuesto que está en tramitación, el Fondo se dotaría en este primer ejercicio con 4,6 millones de euros. La finalidad del ese fondo sería que "la reconstrucción tras una emergencia no se limite a recuperar lo perdido, sino que contribuya a reducir la vulnerabilidad del territorio y a reforzar su capacidad de respuesta frente a futuros riesgos".

La propuesta legislativa de los socialistas prevé, además, la aprobación de una Estrategia Valenciana de Cultura Preventiva y Resiliencia, que permitirá coordinar las políticas públicas de formación, sensibilización y preparación de la población.