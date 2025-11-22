PSPV-PSOE afea que Llorca "quiera llegar a la Generalitat con oscurantismo y de forma clandestina"

Archivo - El portavoz del PSOE en Les Corts, José Muñoz, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha criticado que el candidato del PP a relevar a Carlos Mazón al frente del Consell y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, "quiera llegar a la presidencia de la Generalitat con oscurantismo y de forma clandestina" y ha asegurado que el PP "oculta su pacto con Vox porque dentro hay recortes de derechos y retrocesos que la sociedad valenciana no está dispuesta a tolerar". "Lo hacen en silencio y pactando concesiones que nunca se atreven a explicar", ha añadido.

En este sentido, Muñoz ha señalado, en un comunicado, que el PP ha convertido su pacto con Vox en un "documento clandestino": "Lo esconden porque les avergüenza", ha destacado el síndic socialista, que también ha afeado que "no se explique nada sobre lo que están pactando": "Es como una caja negra".

Además, el dirigente socialista ha advertido que, aunque el PP es "el que ejecuta", Vox es "quien realmente manda en la agenda y en las políticas".

Asimismo, Muñoz ha subrayado que, "con el Partido Popular y la ultraderecha, los valencianos están condenados a repetir la historia". "No podemos estar en manos de negacionistas, en manos aquellos que creen que, ante una emergencia como la dana, se pueden ir de comida o a una entrega de premios", ha destacado Muñoz.

Por último, el síndic del PSPV-PSOE ha insistido en la "necesidad" de que el pueblo valenciano "pueda votar y decidir su futuro". "Esto no es lo que votó la gente, el PP ha renunciado a su papel de derecha moderada para asumir el ideario de la ultraderecha, y esto es muy peligroso", ha señalado.