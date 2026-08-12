El PSPV reclama la comparecencia de Llorca y Valderrama en Diputación Permanente por el incendio de Tírig

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha registrado la solicitud de comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ante la Diputación Permanente de Les Corts para que rindan cuentas sobre la gestión del incendio forestal de Tírig (Castellón), originado el pasado viernes y controlado desde este martes.

El grupo socialista quiere que ambas peticiones se aborden este jueves en la Mesa de Les Corts y en la junta de síndics, que se reunirán a instancias de su solicitud para convocar la Diputación Permanente --órgano que asume las funciones del pleno en vacaciones parlamentarias--, con el fin de que comparezcan Llorca y Valderrama sobre el incendio de la Vall d'Uixó, controlado desde la semana pasada tras iniciarse el 25 de julio. Ahora exige que también comparezcan para explicar la gestión del incendio de Tírig.

En un comunicado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha reclamado explicaciones de la Generalitat ante "la falta de medios y de personal que puso en riesgo la seguridad de los bomberos forestales", además de para detallar "las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal que lucha contra los incendios".

"Lo que ha pasado en los incendios de Castellón es la consecuencia de lo que estamos denunciando los socialistas desde hace meses: unidades incompletas, falta de personal y profesionales que se enfrentan al fuego sin efectivos suficientes", ha aseverado, y ha recordado "la dramática denuncia a través de las redes sociales de un bombero desplazado al incendio de Tírig que se encontraba solo para hacer frente al fuego".

Además, ha criticado que, el pasado sábado por la noche, "Pérez Llorca se fue tan tranquilo a las fiestas de Xert justificando en ese mismo acto que el incendio estaba controlado cuando no era cierto, porque mientras tanto se estaba confinando a los vecinos de Catí, que está a tan solo 17 kilómetros, y al día siguiente numerosas familias fueron evacuadas a otras poblaciones". "Es vergonzoso que el PP del Ventorro siga gobernando la Comunitat Valenciana; la frivolidad de Mazón tiene un heredero: Pérez Llorca", ha repetido.

Y ha vuelto a recriminar al PPCV que se haya "fundido con los ultras negacionistas del cambio climático" al aprobar junto a Vox "unos presupuestos en los que se han borrado completamente las políticas para frenar el calentamiento global, desprotegiéndonos y haciéndonos a los valencianos más vulnerables ante este fenómeno cuyos efectos son cada vez más acentuados". "¿Cómo se va a combatir un fenómeno en el que no se cree?", se ha preguntado.

"VALDERRAMA ESTÁ AMORTIZADO"

Según ha argumentado, la consecuencia de este posicionamiento se aprecia analizando las cuentas anuales de la empresa pública que gestiona las emergencias, la SGISE, que "revelan que en 2025 el Consell solo incrementó la plantilla de bomberos en dos personas". "Es la prueba de que el conseller Valderrama está amortizado y debe irse a su casa", ha aseverado.

Para los socialistas, es urgente que el Consell "rectifique" y refuerce las unidades de bomberos forestales y que garantice las condiciones de seguridad de los profesionales que participan en la extinción de incendios. "No podemos normalizar que un profesional tenga que afrontar un incendio forestal en unas condiciones en las que sabe que no tiene compañeros suficientes para cubrir el terreno y responder ante la evolución del fuego", denuncian.

El PSPV ya denunció en abril de 2024 que "más de 70 plazas de las unidades de refuerzo de bomberos forestales permanecían sin cubrir" y señaló casos como el de Llucena, "donde había un solo bombero por turno cuando la unidad debía contar con entre cinco y seis efectivos". En julio de 2025 advirtió que había "parques cerrados y casi la mitad de las unidades de bomberos forestales inoperativas por falta de personal", señalando que "incluso durante la dana del 29 de octubre de 2024 siete de cada diez unidades de bomberos forestales de la provincia de València estaban incompletas".

En enero de este año, sostienen los socialistas, "el Consell puso en marcha el tercer turno sin personal suficiente": "Empezó la casa por el tejado simplemente para buscar un titular, pero la realidad es que faltaban entre 350 y 400 bomberos forestales en la Comunitat Valenciana, mientras que en mayo cerca del 30% de las unidades no había funcionado durante el mes de abril por falta de personal".

Añaden que "el viernes pasado, cuando se inició el incendio de Tírig, Catí y la Serra d'en Garceran, había ocho unidades inoperativas de las 18 unidades de la provincia de Castellón, en un día en que había alerta de la Aemet por tormentas secas y que se sabía que era muy probable que hubiera incendios por rayos": "Estas unidades terrestres de bomberos forestales se encontraban inoperativas al no alcanzar la dotación mínima de personal necesaria para poder prestar el servicio, ya que solo había uno o dos de los cinco bomberos que deben componerlas, mientras que el resto no supera los tres, el mínimo para poder actuar".

Los socialistas, que reiteran su reconocimiento y apoyo a los bomberos forestales valencianos, insisten en que "el fracaso de la gestión del Consell hace insoportable que Valderrama continúe en el ejecutivo, al demostrar una vez más su incapacidad para proteger no solo a las familias y al patrimonio natural valenciano, sino a los mismos bomberos".