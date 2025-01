El PSPV tilda de "obscenos" los aplausos del PP a Mazón y Compromís a quien ve "noqueado" es a Feijóo

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha calificado de "obscenos" los aplausos dirigidos al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por parte de sus compañeros de partido y ha insistido en que el jefe del Consell no es una víctima de la dana, mientras que Compromís a quien ve "noqueado" es al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando le preguntan por la gestión del dirigente valenciano tras la catástrofe del 29 de octubre.

De este modo lo han manifestado la portavoz adjunta del PSPV María José Salvador y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios, a raíz de que Mazón recibiera este domingo una larga ovación en la cumbre de Asturias celebrada por el PP y después de que este mismo lunes Feijóo, en una entrevista en Onda Cero, haya admitido que el presidente valenciano estuvo "noqueado" tras la dana pero al mismo tiempo haya defendido su gestión y asegurado que ha hecho "una enorme autocrítica".

De un lado, Baldoví ha confesado que a quien realmente ha encontrado "noqueado" en esta entrevista radiofónica es al líder del PP porque, a su juicio, "no sabía qué contestar" cuando le han preguntado por la gestión de Mazón. Al margen de ello, ha cuestionado a Feijóo "cómo se explica a la gente que lo ha perdido" todo con la dana que "admita que en el momento más complicado teníamos un presidente noqueado" y que "no era capaz de tomar decisiones". "Y encima ayer le aplauden", ha censurado.

Así, ha retado a Feijóo a "mirar a la cara" a los afectados y los familiares de víctimas de la dana y "decirles que teníamos a un presidente noqueado y que ayer le aplaudimos". Una situación que, para el síndic de Compromís, es "absolutamente indecente", más todavía cuando, tras admitir que Mazón estuvo "noqueado" tras la dana, desde el PP "no le pidan la dimisión".

Además, ha considerado "un sarcasmo" que Feijóo diga que Mazón ha hecho una "enorme autocrítica" y, dicho esto, ha cargado contra el dirigente autonómico: "Viene aquí con sus chulerías y encima parece que quiera ser la víctima, cuando las verdaderas víctimas son las 227 personas que han perdido la vida y toda la gente que lo ha perdido todo".

Por todo ello, ha reprobado las declaraciones "absolutamente lamentables" y "lamentables" del presidente del PP. "Si hubiera tenido un presidente noqueado, lo primero que le habría exigido es la dimisión inmediata. Un presidente no puede estar noqueado, sino que tiene que estar a la altura. Y si no lo está, que se vaya".

EL PSPV DICE QUE LOS ABUCHEOS A MAZÓN "NO SE PUEDEN OCULTAR"

Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts María José Salvador ha considerado "gravísima" la posición de Feijóo y del PP respecto a la gestión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat y ha insistido en que el "principal problema" es que el dirigente valenciano "no estuvo donde tenía que estar" el pasado 29 de octubre --el día de la dana--, por lo que, a su juicio, ha quedado "inhabilitado" desde entonces.

"No es una persona capaz para poder liderar la reconstrucción", ha sostenido la diputada socialista, al tiempo que ha calificado de "lamentable" que el líder del PP haya "desaprovechado su visita a la zona dana y a Valencia para cesar a Mazón de sus responsabilidades". "Es gravísimo que este señor continúe como 'president' de la Generalitat y, cada día que pasa, está perjudicando la reconstrucción", ha advertido.

Sobre la ovación a Mazón en la cumbre de Asturias del PP, Salvador ha tildado de "obsceno" este acto y los aplausos dirigidos al jefe del Consell y ha argumentado: "No se puede llegar al día de hoy victimizando a Mazón, no es una víctima, las víctimas son las 224 personas que han perdido la vida en parte también por la negligencia y la ausencia de Mazón al no estar tomando las decisiones donde las tenía que tomar".

La portavoz adjunta del PSPV también ha cargado contra los actos "a puerta cerrada" organizados por el PP, algo "insólito" a su juicio, y ha sostenido que cuando Mazón visita zonas afectadas por la dana la realidad es "muy diferente" y "los abucheos que recibe no se pueden ocultar".