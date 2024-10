El PSPV valora los compromisos del Gobierno tras la reunión Sánchez-Mazón y el PP estará "vigilante" y pide concreción

Compromís ve "decepcionante" la falta de acuerdo sobre financiación y Vox dice que el debate "no va de fondo de nivelación ni condonación"

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha valorado los compromisos adquiridos por el Gobierno de España tras la reunión entre el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en asuntos como l'Albufera o la automoción, al tiempo que ha prometido que este primero será "sensible a los intereses de los valencianos". Mientras, el PP ha reconocido "discrepancias" en materia de financiación autonómica y ha reclamado concreción, "seriedad y rigor", así como "materializar por escrito" las propuestas planteadas.

Por el contrario, Compromís ha mostrado su "decepción" por la falta de acuerdo en un tema "tan fundamental" como la financiación y ha criticado la "partida de ping-pong" del PP y el PSOE en esta materia, y Vox ha insistido en que este debate "no va de fondos de nivelación ni de condonaciones de deuda", sino de "la igualdad de los españoles".

Así lo han expuesto los diferentes síndics, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Les Corts, dos días después del encuentro mantenido entre el presidente del Gobierno y el jefe del Consell en La Moncloa.

De un lado, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha considerado que en la reunión entre Sánchez y Mazón quedaron claras "dos posturas totalmente diferentes": la del primero de "tender la mano" para mejorar el sistema de financiación mediante una "mayor autonomía" y un modelo "federalizante" y, por otro lado, la del segundo, "que un día pacta con la extrema derecha para cargarse la autonomía y otro día la reivindica".

El socialista ha afeado al 'president' de la Generalitat su "cinismo" porque "un día habla de autogobierno y al otro pacta con quien quiere cargárselo". En cualquier caso, ha subrayado que los "avances" de este encuentro se verán "en el futuro" y ha considerado positiva la reunión al plantearse "desde la lealtad institucional y el diálogo". "Esto tendrá un periodo de reflexiones y, por tanto, de planteamiento de propuestas a futuro", ha incidido.

De hecho, ha valorado que Sánchez haya "tomado nota" de la situación de la Comunitat y, por eso mismo, se ha mostrado "convencido" de que esta reunión "acabará siendo productiva" por "la iniciativa y la voluntad" del presidente del Gobierno de reformar el sistema de financiación y generar un modelo "de mayor autonomía". Además, ha dicho estar "seguro" de que Sánchez, "como lo ha sido siempre", ahora también "volverá a ser sensible a los intereses y las necesidades de los valencianos".

LA RESPONSABILIDAD "NO ES LA MISMA"

Por otro lado, sobre los acuerdos alcanzados sobre l'Albufera o Ford Almussafes, Muñoz ha puesto en valor el apoyo del Gobierno a estas cuestiones y ha señalado que la responsabilidad de no alcanzar pactos en estos sentidos sería "del propio PP y de Carlos Mazón". No obstante, ha matizado que la "responsabilidad" del PP y el PSOE de cara a alcanzar acuerdos "no es la misma" porque los 'populares' "desde el principio han decidido que iban a pactar con un partido que quiere romper por los aires la democracia valenciana".

En este punto, se ha preguntado en qué asuntos pueden pactar con el PP: si en "hacer que la televisión pública valenciana cambie su modelo para que pueda ser controlada por el partido que está en el gobierno", si para hacer una "purga absoluta" en la Agencia Antifraude o si para hacer "una dignificación del franquismo".

"Al final, nosotros no podemos estar en eso", ha admitido Muñoz, que ha insistido en que la responsabilidad no es del PSOE, sino de un Mazón "que gobierna de manera unilateral". Es más, ha reconocido que en asuntos como la inmigración es "imposible" que los socialistas estén de acuerdo con Vox.

PP ESTARÁ "VIGILANTE" Y RECLAMA CONCRECIÓN

Por el contrario, desde el PP, Laura Chuliá ha subrayado que lo "más importante" del encuentro de Mazón con Sánchez ha sido haber podido "presentarle en persona" al presidente del Gobierno las 56 medidas "consensuadas, trabajadas y debatidas" que constituyen "las prioridades para todos los valencianos", y ha compartido la necesidad de Mazón de estar "vigilante" porque "no es la primera vez" que la Presidencia del Gobierno "nos ha faltado a la palabra".

"Tener un preacuerdo no deja de ser algo efímero y etéreo. Necesitamos que se cumpla y ver ese rigor", ha argumentado la diputada 'popular', que, en cualquier caso, ha celebrado los "preacuerdos" para, entre otras cosas, "devolver a la Dama de Eche a su casa", para "traer el agua que necesita nuestra Albufera" o para poner solución a los "problemas" de la automoción. "Es importantísimo, clave y vital" para Ford Almussafes, ha valorado.

Sin embargo, sobre financiación, ha reconocido las "discrepancias" con el Gobierno de España y, frente a este escenario, ha defendido que el PP mantiene "la misma postura de siempre", que es reclamar el fondo de nivelación, la reforma del sistema y la condonación de la deuda. "Todos estábamos de acuerdo en ello, pero quien ha roto ese consenso es precisamente el grupo de la Presidencia del Gobierno", ha criticado, en referencia al PSOE.

Precisamente por ello, ha justificado que la valoración del encuentro entre presidentes "no puede ser positiva", más bien "al revés". Y es que los 'populares' salen "muy preocupados" porque, "de materializarse el cupo catalán, la desigualdad y sus efectos negativos serían muy preocupantes, alarmantes y, por supuesto, no sería justo para la Comunitat".

Sobre l'Albufera o la automoción, Chuliá ha advertido de la necesidad de poner "negro sobre blanco" las propuestas. "Lo que necesitamos es rigor, seriedad y que se materialice algo, por tanto, no podemos hablar de plazos", ha recalcado. Así, ha mostrado una "sensación agridulce" de poder llegar alcanzar "algún tipo de acuerdo", pero ha avisado de que, "si no se materializa por escrito" para que tengan rigor, "poco podemos hacer".

Al respecto, ha incidido en que el hecho de que Sánchez haya dicho que ha "tomado nota" de las peticiones valencianas "no sirve para nada" y ha remarcado: "Hacen falta acuerdos y puntos de encuentro, pero siempre poniendo las cosas negro sobre blanco. Ahí quizás podríamos tener un plazo".

"PING-PONG" ENTRE PP Y PSOE

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha sostenido que Mazón es el "perfecto representante de la hipocresía política" por "llevar reivindicaciones a Madrid que no es capaz de defender aquí" en Les Corts y ha criticado que el dirigente valenciano "no haya hablado de sistema de nuevo sistema --de financiación-- ni de deuda", algo "absolutamente fundamental".

Por ello, ha calificado la reunión de "fum de canyot" y ha lamentado la "partida de ping-pong a la que están jugando el PP y el PSOE desde que el Gobierno de Zapatero aprobó el sistema" de financiación: "Cuando unos tienen la posibilidad de cambiar ese sistema injusto no lo hacen, y cuando están los otros buscan todas las excusas posibles pero tampoco lo hacen".

Así, ha considerado "decepcionante" que en este encuentro no se hayan alcanzado acuerdos en un tema "tan fundamental" como la financiación. "Un 'ya veremos' sería el resumen de lo que Mazón ha aportado este fin de semana al territorio valenciano", ha afirmado.

"EXTRAÑO" QUE HAYAN TARDADO "AÑO Y MEDIO"

Desde Vox, Joaquín Alés ha considerado "positivo" que el 'president' de la Generalitat se reúna con el presidente del Gobierno, aunque ha apuntado lo "extraño" de hayan tardado "un año y medio" en hacerlo, lo que demuestra, a su juicio, que la Comunitat Valenciana es "la última de las prioridades" para Pedro Sánchez.

Además, ha considerado "del todo inadmisible" que el PP y el PSOE "no se sienten y digan que esto no va de fondos de nivelación ni de condonaciones de deuda, sino de cambiar completamente el sistema sobre la base de la igualdad de los españoles".