El PSPV ve "deplorables" las declaraciones, "chascarrillos y mentiras" de Mazón sobre las víctimas de la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañado por la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, anuncia nuevas ayudas para las personas afectadas por la riada, a 17 de septiembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV considera "deplorables" las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre las víctimas de la dana, quienes "llevan diez meses pidiendo verdad y justicia, pero solo se encuentran chascarrillos y mentiras".

Así se pronuncia el portavoz de los socialistas valencianos, Jordi Mayor, después de que Mazón haya dicho que el Consell está a "disposición permanente" de las asociaciones de víctimas que "más no se puede pedir a la actitud" que ha adoptado el gobierno valenciano en este sentido, "tanto en público como en privado".

El jefe del Consell se ha reunido este miércoles por segunda vez con el presidente de SOS Desaparecidos, Jaume Amills, un día después de que dos de las principales asociaciones de víctimas (Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024) plantaran al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en una reunión sobre el proyecto de parques inundables, como gesto de rechazo a las últimas declaraciones de Mazón sobre la gestión de las emergencias y por considerar que es un proyecto "insuficiente, vacío y propagandístico". Las dos entidades volvieron a exigir la dimisión de Mazón y denunciaron que "no se han asumido las responsabilidades políticas necesarias" tras la dana.

En un comunicado, el portavoz del PSPV exige al también líder del PPCV que "se deje de excusas baratas y escuche las peticiones de las víctimas, empezando por darles voz en Les Corts Valencianes donde están intentando por todos los medios silenciarlas". "Es inadmisible el veto que las asociaciones de víctimas están sufriendo por parte del Partido Popular", subraya.

Además, señala que "Mazón no está en disposición de reclamarles nada a quienes por su negligencia lo perdieron todo el 29 de octubre": "Los valencianos y valencianas no podemos permitirnos continuar con un Consell que está más preocupado en reescribir la historia y en buscar excusas que en dar respuesta a la reconstrucción que tanto necesitamos".

Y reclama a Mazón que asuma responsabilidades "por humanidad y por conciencia política": "En lugar de estar tan preocupado en buscar nuevas cortinas de humo, como esa cuarta remodelación del Consell que no sirve para nada, tendría que empezar a asumir que su tiempo se ha acabado y que es momento de que salga del Palau de la Generalitat".

"La sociedad valenciana ya no soporta tanta falta de integridad y decencia". Con cada declaración nueva que hace, lo único que provoca es dolor en las víctimas y en la sociedad. Debe dimitir y convocar elecciones", concluye.