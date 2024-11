PSPV ve "evidente" que la muerte del operario en el colegio de Massanassa era "evitable": "¿De verdad era imprevisible?"

Percibe un Consell "en descomposición" y critica a un Mazón "escondido" por no haber "asumido sus responsabilidades"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha considerado "evidente" que la muerte del operario de Tragsa este domingo en el colegio Luis Vives de Massanassa (Valencia) era "evitable", dado que la situación del centro era de "peligro de derrumbe" y la entrada al mismo "estaba prohibida". "¿De verdad era imprevisible que eso pudiera pasar? Desde mi punto de vista, creo que no", ha argumentado.

Además, ha asegurado tener la sensación de que el Consell está "en descomposición", con un 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que está "en una huida hacia adelante" y que "no ha asumido sus responsabilidades" por la gestión de la emergencia.

"Está escondido porque tiene miedo de salir a la calle por lo que le pueda pasar, porque le insulten, y está demostrando que ni estuvo a la altura de la preemergencia ni en la emergencia ni ahora en la situación de reparación", ha aseverado Muñoz, en una entrevista en 'Les Notícies del Matí' de À Punt, recogida por Europa Press.

De hecho, ha recogido el guante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "no admitir más errores" en la gestión de la dana, y ha hecho hincapié en que la muerte de un trabajador en un centro educativo es precisamente un error "de primera magnitud". "Ha costado la vida de una persona que estaba trabajando un domingo y que, probablemente, no estaba con su familia, como sí que podía estar Carlos Mazon o --el conseller de Educación, José Antonio-- Rovira", ha lamentado.

En este punto, ha censurado que el titular de Educación "no sabía si se derrumbaba el edificio, si estaba en código rojo y si podían entrar o no". Un "error" que, para Muñoz, debería de "activar" inmediatamente la propuesta del PSOE de ofrecer sus votos al PP para destituir a Mazón. "Nuestra oferta está encima de la mesa", ha recalcado.

"ES NORMAL BUSCAR CULPABLES"

Al margen de ello, tras lo ocurrido este domingo en Massanassa y las críticas que varios vecinos lanzaron hacia la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el síndic del PSPV ha asegurado que ve "normal" la indignación vecinal, dado que hay personas que están en una "situación límite", y ha apostado por ser "empáticos". "Es normal que se busquen los culpables, y también es normal que no haya diferenciación entre las diferentes administraciones, lo entiendo y lo comprendo", ha admitido.

Eso sí, ha considerado importante "defender la política" para intentar "de la mejor manera posible solucionar los problemas" de los afectados por las inundaciones, puesto que, según ha reconocido, en ocasiones la ayuda "se está eternizando mucho".

En cualquier caso, ha apostado por ser "claros" a la hora de "definir las responsabilidades" de cada administración. "Lo que no puede pretender el Consell es esconderse de competencias que son suyas y que no las asuman en primera persona", ha expresado.

En este punto, ha cuestionado la "política de confrontación directa" con el Gobierno de España que desarrolla la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, mientras que ha defendido que el Ejecutivo central ha sido "muy respetuoso y no ha entrado a confrontar" con el Gobierno valenciano. "Pero ha llegado un momento en el que se han de explicar las cosas", ha esgrimido.

CRÍTICAS A TERESA RIBERA

Sobre las críticas a la ministra Teresa Ribera por no haber visitado las zonas afectadas por la dana, ha considerado que lo ocurrido con la hasta ahora vicepresidenta del Gobierno es "una demostración de la persecución sistemática que el PP hace por intereses partidistas" y ha recordado que Mazón, el sábado siguiente a la tragedia, "demandó al Gobierno que los ministros que él consideraba estuvieran implicados en los comités de crisis, pero no dijo nada" de Ribera.

Así, ha cuestionado este "cambio de la dinámica, la dialéctica y la estrategia" del PP en tanto en cuanto Teresa Ribera "pasa de ser una persona que había colaborado desde el primer momento y que no hacía falta en los comités de crisis a ser la responsable máxima" de la catástrofe, y ha hecho hincapié en la "casualidad" de esta situación justamente cuando se debate su candidatura a vicepresidenta de la Comisión Europea.

"Lo más importante es que estuvo desde el primer momento pendiente de la situación. Es evidente que intentó comunicarse en diferentes ocasiones con el 'president' de la Generalitat, el mismo Mazón lo reconoció, que no le cogió las llamadas ni contestar los mensajes", ha defendido, al tiempo que ha contrapuesto las situaciones "muy diferentes" de Ribera con la del jefe del Consell.

"REALIDAD PARALELA" DEL PP Y DEFENSA A ROBLES

En este contexto, ha acusado al PP de intentar generar "una realidad paralela" por estar "avergonzado de su gestión": "Ahora el problema ya no es que haya un maquinista en el accidente de metro, el problema es la Confederación Hidrográfica y el problema es Teresa Ribera, mientras que en los primeros días lo que se hacía era agradecer el trabajo y haber estado ahí. Es el PP, es un manual, no sé si de resistencia o de manipulación política".

Muñoz también ha defendido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras las críticas de la Generalitat por su "falta de empatía" en una visita a Paiporta hacia un grupo de ciudadanos afectados por la situación de los garajes. "Lo que intenta explicar a la ciudadanía es el porqué de cómo está la situación", ha aseverado.

INSISTE EN QUE MAZÓN "NO ESTUVO DONDE DEBÍA ESTAR"

Sobre la oferta inicial del PSPV de apoyar los presupuestos de la Generalitat para 2025, el síndic socialista ha justificado el "cambio de posición" de su formación en la "exención de responsabilidades" del jefe del Consell con su comparecencia de "tres horas y media", puesto que en ella no explicó "lo que interesaba a la ciudadanía", que es "qué hizo durante esas cinco horas en las que estuvo incomunicado" el 29 de octubre, día de la dana. "No estuvo donde debía estar, y no explicó realmente por qué", ha reiterado.

"Cuando ofrecimos la aprobación de los presupuestos, la contestación del PP fue insultarnos directamente, dijo que era una cuestión tacticista (...), y nosotros únicamente hicimos una propuesta de buena fe porque considerábamos que era un momento de máxima excepcionalidad y necesariamente unidad. Y, como siempre, el PP nos tiró la oferta a la cara", ha lamentado.

ABIERTOS A NEGOCIAR EL NUEVO CONSEJO DE À PUNT

En este contexto, Muñoz ha criticado que el Consell de Mazón esté ahora pendiente de "controlar políticamente" la radiotelevisión pública valenciana. "Ahora la prioridad es la emergencia y la reparación", ha remarcado.

No obstante, ha apuntado que su formación está "abierta al diálogo" para negociar la composición del nuevo consejo de Administración de À Punt --"nosotros, como siempre, dialogaremos"--, tras la dimisión de Alfred Costa como director general, aunque ha recalcado que en este momento el PP y el Consell "tendrían que estar pensando en la prioridad", que es la dana.