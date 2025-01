PSPV ve "humo" en el decreto de medidas urbanísticas de reconstrucción y Compromís, "el mismo modelo de siempre" del PP

"Estamos volviendo al todo urbanizable, que fue el causante de la burbuja inmobiliaria", advierten los socialistas

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha asegurado que el decreto de medidas urbanísticas aprobado a finales de año por el Consell para afrontar la reconstrucción tras la dana, que permite construir vivienda privada en suelo público en desuso, es "humo" y un ejemplo del "caos" del gobierno liderado por Carlos Mazón, mientras que para Compromís es "el de siempre" del PP, "el de nuevas edificaciones para favorecer el interés de las grandes constructoras".

De este modo lo han manifestado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la portavoz adjunta del PSPV María José Salvador, en declaraciones a los medios este lunes, preguntados por este decreto, cuya convalidación debatirá el pleno de Les Corts de esta semana.

Por un lado, Salvador ha calificado de "humo" este decreto, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) "con nocturnidad" el pasado 30 de diciembre, y ha argumentado que se trata de un "lavado de cara" que hace Mazón "para decir que está tomando medidas y decisiones" tras la dana.

Concretamente, ha cuestionado que el decreto no parte de un diagnóstico de la situación y las necesidades de las zonas que han sufrido el impacto de la dana y ha acusado al Consell de "engañar a la ciudadanía" porque los plazos establecidos en el mismo "son imposibles" de cumplir. "Es un caos de medidas, plantean una cosa y la contraria", ha denunciado.

También ha denunciado la eliminación del proceso de consulta pública, lo que impide que los ayuntamientos puedan "consensuar medidas que se aplican sobre su territorio", y ha acusado a Carlos Mazón de ser "incapaz de gestionar" la emergencia del 29 de octubre y el consiguiente proceso de reconstrucción.

Además, la portavoz adjunta del PSPV ha advertido de la gravedad de que se "privatice" el uso del vacante dotacional, dado que en el decreto "no están especificando las necesidades" en materia urbanística para la reconstrucción. "Es la línea que está utilizando Mazón, estamos volviendo al 'todo urbanizable' del PP que fue el causante de la burbuja inmobiliaria", ha advertido.

También ha lamentado que el decreto no hable de resiliencia urbanística ni tampoco de cambio climático como si "no hubiera pasado nada" pese a la dana, ha argumentado que no afronta "el fondo del problema".

EL MODELO "DE SIEMPRE" DEL PP

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que el modelo del PP en materia urbanística en el que se basa este decreto es "el de siempre" de los 'populares', "el de nuevas edificaciones para favorecer el interés de las grandes constructoras".

"El PP está volviendo a modelos que nos han conducido al modelo donde el problema de la vivienda es uno de los más importantes", ha censurado.