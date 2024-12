PSPV ve razonable que Pampols elimine una secretaría: "Una conselleria sin presupuesto no sirve para la reconstrucción"

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de Les Corts considera que "entra dentro de lo razonable" la eliminación de una de las dos secretarías autonómicas de la Vicepresidencia segunda y Conselleria para la Recuperación que dirige Francisco José Gan Pampols, creada el mes pasado tras la dana del 29 de octubre, porque "en realidad no va a hacer nada por la reconstrucción" de la provincia de Valencia.

"Una conselleria sin estructura, ni presupuesto, ni competencias poco sirve para la reconstrucción", asevera la diputada socialista Rosa Peris después de que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) haya publicado la supresión de la secretaría autonómica de Relaciones y Gestión con otras Administraciones Públicas para la Recuperación Económica y Social para convertirla en una dirección general,

A su juicio, no es de extrañar que se elimine esta secretaría autonómica "de la misma forma que se puede eliminar toda la Vicepresidencia, porque en realidad no va a hacer nada por la reconstrucción".

"En realidad, los valencianos ya sabemos que al vicepresidente lo nombró Carlos Mazón -jefe del Consell- para tapar su incompetencia", sostiene la también presidenta del grupo parlamentario del PSPV en declaraciones remitidas a los medios.

Es más, subraya que "los valencianos empiezan a tener claro, para su desesperación, que de este gobierno y de Mazón no pueden esperar nada" en materia de reconstrucción porque "si no estuvieron en los momentos clave de la emergencia, de su mano no vendrán todos los fondos y las políticas que necesitan las zonas afectadas".

Según fuentes de la Vicepresidencia segunda, la supresión de la secretaría autonómica se debe a "una reestructuración funcional para ser más eficientes". "La nueva estructura, además de resultar más eficiente, también permite una reducción del gasto público", esgrimen desde el departamento de Gan Pampols.