El PSPV de Xirivella pide el cese de un edil de Vox por compartir un "vergonzoso" cartel que anima a protestar en Ferraz

"Nochevieja nacional. Tráete las uvas y tu bandera; las putas y la coca las pone el PSOE", dice la convocatoria



VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de Xirivella (Valencia) ha reclamado este miércoles a la alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual (PP), la "inmediata destitución" de su primer teniente de alcalde y edil de Vox, Santos Santiago, por compartir en sus redes sociales un "vergonzoso" cartel en el que se anima a participar en una protesta ante la sede de los socialistas en Ferraz en Nochevieja con la frase: "Tráete las uvas y tu bandera; las putas y la coca las pone el PSOE". El edil ha retirado la publicación posteriormente.

"Exigimos a la alcaldesa de Xirivella, que gobierna en coalición con Vox, la inmediata destitución de su primer teniente de alcalde. Sabemos que la ultraderecha está dispuesta a traspasar todas las líneas rojas de la democracia. Lo que no imaginábamos era que el PP le acompañaría en tan peligrosa aventura", ha indicado en un comunicado el diputado socialista y exalcalde de la localidad, Michel Montaner.

Montaner, en declaraciones a Europa Press, ha pedido a Bartual que tenga un "gesto de nobleza" y condene "públicamente" los hechos y ha añadido que los socialistas pedirán un pleno extraordinario para exigir la destitución del edil si la alcaldesa "incumple su obligación ética" de cesarlo.

Según Montaner, "vamos viendo cuál es la fórmula de la ultraderecha frente al gobierno legítimo de Pedro Sánchez. La dirección de Madrid apunta y sus cargos autonómicos y locales disparan sin pudor. Si preocupante fue la salida de tono de la presidenta de les Corts Valencianes, menospreciando el derecho al voto de diputadas y diputados, más todavía lo es este mensaje del líder de Vox en Xirivella".

Montaner ha criticado que "ni Vox ni el PP aceptan el resultado de las urnas". "Que no lo acepte la ultraderecha entra dentro de lo que cabía esperar, pero que el Partido Popular no condene estas barbaridades resulta doblemente peligroso", ha dicho, y ha concluido: "No es sano, en términos democráticos, gobernar con gente así".