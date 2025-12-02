Publican nuevos hallazgos sobre el papel del gen Rnd3 en trastornos del desarrollo neurológico

Los investigadores Alexandra Bizy, Amalia Solana-Orts y Enric Poch, coautores del estudio sobre el papel del gen Rnd3 en trastornos del desarrollo neurológico. - CEU UCH

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia ha revelado el papel esencial del gen Rnd3 en el desarrollo del cerebro, concretamente en la migración de nuevas neuronas. El trabajo aporta nuevas evidencias sobre los mecanismos celulares que permiten la correcta integración de las neuronas en los circuitos del cerebro.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, estos mecanismos ahora descritos, que son similares en los ratones jóvenes analizados y en las personas, ayudan también a entender mejor cómo se forman los circuitos neuronales. Por ello, los resultados obtenidos "podrían tener implicaciones en el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades del desarrollo neurológico".

La autora principal del estudio, Amalia Solana-Orts, ha explicado que la migración neuronal es un proceso "fundamental" para el desarrollo cerebral. "Nuestro estudio demuestra que, en ratones que carecen del gen Rnd3, las células precursoras de neuronas, llamadas neuroblastos, no logran migrar correctamente, acumulándose en la zona de origen: la zona subventricular", ha explicado.

La investigadora está realizando su tesis doctoral sobre la función de Rnd3 en el metabolismo oxidativo de las células madre neurales, su proliferación y diferenciación, en el departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH y bajo la dirección de los doctores Enric Poch y Alexandra Bizy, del Grupo Autofagia, Cáncer y Control del Desarrollo (ADCD), coautores de este estudio.

MECANISMOS DE DESARROLLO NEUROLÓGICO

Según explican en esta investigación, la zona subventricular es una región del cerebro que genera nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, pero, especialmente, durante las primeras semanas de vida. Estas células precursoras de las neuronas deben desplazarse desde esta zona subventricular en la que se generan, hasta el bulbo olfatorio, donde se integran en los circuitos cerebrales.

"Si estas células llamadas neuroblastos no llegan a su destino, pueden producirse alteraciones en la formación de conexiones neuronales, lo que se ha relacionado con diferentes trastornos neurales", han señalado.

Aunque el estudio se ha realizado en ratones, los mecanismos celulares descritos son similares en humanos. Por ello, "comprender cómo se regula la migración de los precursores neurales podría abrir nuevas estrategias de regeneración neuronal para tratar trastornos en el desarrollo neurológico".

Otro hallazgo destacado de este estudio realizado ha sido comprobar que la eliminación de Rnd3 no afecta a las células madre neurales (NSCs), responsables de generar nuevos neuroblastos, sino que compromete "específicamente" a la fase de migración. Este defecto está relacionado con alteraciones en la vía de señalización RhoA/ROCK, que es fundamental para regular el citoesqueleto celular y, en consecuencia, el movimiento celular.

Los autores de esta investigación son los investigadores del Grupo Autofagia, Cáncer y Control del Desarrollo (ADCD) Amalia Solana-Orts, Alexandra Bizy, Begoña Ballester, Olga Gómez, Ignacio Pérez-Roger, José Terrado y Enric Poch, investigador principal del Grupo, quienes han colaborado para este estudio con Germán Belenguer, investigador del Instituto de Biotecnología y Biomedicina (Biotecmed) de la Universitat de València (UV) y miembro del Ciberned, el Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas.

Los resultados del estudio 'Rnd3 deletion affects neuroblast behavior through the RhoA/ROCK pathway but not neural stem cells in postnatal mice subventricular zone' han sido publicados en la revista 'Frontiers in Cell and Developmental Biology'.