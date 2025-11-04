El Puerto de Alicante plantea resolver el contrato de construcción de la isla de la bocana ante el "riesgo de colapso"

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha avalado el inicio de los trámites para la resolución del contrato de construcción de la isla de la bocana, una obra que no ha llegado a ser recepcionada, ante los informes que advierten del "elevado riesgo de colapso" de la infraestructura.

El Puerto ha detallado en un comunicado que el 30 de noviembre de 2021 la Autoridad Portuaria de Alicante anunció la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar los muelles, dotando de un anillo peatonal abierto al público, entorno a ella, de 2,8 kilómetros.

Tras experimentar un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma en marzo de 2023, se procedió a realizar trabajos extra de refuerzo en el lecho marino, para garantizar su estabilidad. Sin embargo, una vez finalizada la obra, la empresa contratista "rechazó efectuar una prueba de carga que permitiera evaluar su estabilidad, tal y como estaba previsto en el contrato, y como trámite imprescindible para que el puerto firmara la recepción de la obra".

Así, en el Consejo de Administración del ente portuario de este martes, presidido por Luis Rodríguez, se ha dado a conocer un informe sobre la situación del proyecto y el inicio de actuaciones mediante la incoación del expediente y su comunicación a Vías y Construcciones.

De esta forma, ahora da comienzo un periodo de audiencia previa al contratista por un periodo de diez días, en el que podrá formular alegaciones. Pasado este plazo, y "tras años de incidencias técnicas y negativas a realizar la prueba de carga definitiva", la propuesta de resolución se llevaría al próximo Consejo de Administración, previsto para antes de finalizar el año.

El Puerto ha señalado que un reciente informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), organismo público de referencia en obra civil, "ha desaconsejado firmemente esa prueba por el elevado riesgo de colapso de la estructura, que jamás ha llegado a ser recepcionada".

"DETERIORO IRREVERSIBLE DE LA ESTRUCTURA"

En los últimos años, el Puerto ha encargado auditorías y peritajes que "constatan el deterioro irreversible de la estructura, y la imposibilidad de cumplir los estándares de seguridad para ubicar en ella el restaurante propuesto en el proyecto original", ha insistido.

Al respecto, ha agregado que esta situación ya obligó a registrar en las cuentas de 2024 una "pérdida por deterioro de 2,7 millones de euros --prácticamente el 100% de la inversión realizada-- siguiendo la recomendación de la Intervención General del Estado".

La Autoridad Portuaria ha sostenido que la actual presidencia "lleva ya dos años trabajando para dar solución a esta problemática" y con este informe "reafirma su compromiso con la transparencia y la responsabilidad ante la ciudadanía, trabajando activamente para aportar soluciones a los retos actuales, siempre en beneficio del puerto, su entorno y la comunidad alicantina".

El Consejo ha considerado "agotadas todas las vías para subsanar la situación", tras "múltiples" ampliaciones de plazos y oportunidades ofrecidas en los últimos ejercicios, y decide "iniciar la vía de la resolución contractual, así como la de restituir el lecho marino original, para recuperar las condiciones previas de navegabilidad".

Ha sostenido que esta medida, "aunque costosa, ejemplifica la gestión responsable con el erario, y la protección del entorno portuario".

SUBSANACIONES PARA EL CATAMARÁN

Además, enlazando con este proyecto, en el Consejo de Administración también se ha presentado un informe de situación del contrato para la 'Elaboración y suministro de una embarcación de pasaje', un catamarán cuya finalidad era la de unir la isla, a modo de trasbordador, con los respectivos muelles.

Tras la botadura de la embarcación, en diciembre de 2024, se detectaron diversos fallos de navegación que, tras numerosas pruebas, han sido trasladados al astillero, para que "realice las subsanaciones necesarias que garanticen una navegación con las suficientes condiciones de seguridad".

Por último, el Consejo de Administración también ha abordado diversos asuntos de gestión portuaria, concesiones, infraestructuras y servicios. En el apartado de concesiones y autorizaciones, ha estudiado varias propuestas de cesión de uso y modificaciones no sustanciales de concesiones en la Zona de Actividades Logísticas (Z.A.L.) y en la estación marítima de cruceros, entre las que destaca la petición de Global Ports Alicante, S.L. para proyectos como una tienda libre de impuestos y un cajero automático en la terminal de cruceros .