El puerto de Alicante prevé la llegada de 112 cruceros en 2026, un 7,7% más que este año

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Alicante prevé recibir 112 escalas de cruceros en 2026, lo que podría suponer un incremento de un 7,7 por ciento en comparación con las 104 estimadas para este año, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Así, la institución considera que este dato "confirma la consolidación del puerto como destino de referencia en el Mediterráneo occidental y su creciente atractivo para las principales compañías del sector".

El calendario provisional para 2026 contempla 15 jornadas con doble escala, en las que coincidirán dos buques de crucero en el puerto, y un día con triple. Esta es una "circunstancia poco habitual" que "refleja el aumento del interés de las navieras por Alicante como punto estratégico en sus itinerarios", de acuerdo con la Autoridad Portuaria.

Asimismo, seis buques realizarán su primera escala en Alicante, entre ellos el Icon 3, "uno de los cruceros más innovadores y de mayor capacidad del mundo, perteneciente a la nueva clase Icon". "Su llegada simboliza el posicionamiento del puerto en las rutas de los barcos más avanzados tecnológicamente y con mejores estándares medioambientales", ha apuntado.

La Autoridad Portuaria ha hecho hincapié en que "este crecimiento responde" al "trabajo conjunto" del Observatorio de Cruceros que ha promovido y que integran el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación, Global Ports Holding y la Asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros, con el objetivo de "impulsar un turismo sostenible, desestacionalizado y de calidad".

"El incremento del 7,7% en las escalas de cruceros demuestra la confianza de las navieras en Alicante y la solidez de nuestro modelo de crecimiento sostenible. La llegada de nuevos buques y la fidelidad de las compañías que ya operan aquí consolidan al puerto como un referente en el Mediterráneo", ha afirmado el presidente del puerto de Alicante, Luis Rodríguez.

La institución ha explicado que en la actualidad MSC Cruceros mantiene su "compromiso" como naviera base en Alicante y que para 2026 está previsto que dos nuevas compañías, Fred Olsen y Royal Caribbean, se sumen a la operativa. A su juicio, este hecho refuerza "el papel del puerto como punto de inicio y final de itinerarios por el Mediterráneo y el Atlántico".

LA PROGRAMACIÓN DEFINITIVA, "EN LOS PRÓXIMOS MESES"

El puerto ha detallado que "la programación definitiva de escalas se irá completando en los próximos meses conforme las navieras cierren sus calendarios de viaje, aunque las previsiones ya apuntan a un 2026 de récord para el turismo de cruceros en Alicante".