Puig cree que el Gobierno ha tomado una decisión "importante" ante la "desazón" ciudadana por el impuesto hipotecario

Publicado 08/11/2018 13:56:21 CET

Aboga por revisar la política fiscal con una "reflexión profunda" de futuro y pide al PP que no haga "demagogia a base de impulsos"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorado este jueves la decisión del Gobierno de "intervenir" ante la desazón ciudadana" que ha provocado la sentencia del Tribunal Supremo que determina que son los ciudadanos los que deben pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas. Según Puig, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reaccionado de manera "importante" ante una decisión judicial "que ha generado mucha inseguridad y también indignación" y "que yo comprendo", ha subrayado.

Puig han realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con la consellera de Vivienda, Mª José Salvador, junto a diversas asociaciones sobre el plan de adquisición de viviendas para su incorporación al parque público, al ser preguntado por la decisión del Gobierno de aprobar un decreto ley que obligue a los bancos a pagar el impuesto hipotecario y si sería partidario de algún cambio sobre el mismo.

Para el jefe del Consell es "una iniciativa positiva que sean las entidades prestatarias las que finalmente paguen este impuesto". Y desde esta perspectiva, ha puntualizado, "hay que ver exactamente el real decreto ley que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, hay que leer la letra pequeña".

CRITICA LA "DEMAGOGIA" DEL PP EN ESTA CUESTIÓN

Respecto a la cuestión fiscal, "lo que no hay que hacer es demagogia", ha advertido. "Este es un impuesto que tenía su lógica en su momento y hay que analizar si ya no la tiene, y hay que verlo dentro de una política fiscal progresiva y una política fiscal que evidentemente yo soy partidario de revisar", ha admitido.

No obstante, "lo que no se puede es actuar a base de impulsos poco reflexivos" ha subrayado. "He escuchado a dirigentes del PP diciendo esta mañana que querían eliminar este impuesto" cuando "lo que hicieron en la Comunitat Valenciana es triplicar el impuesto". Y es que "la demagogia tiene un recorrido corto, sobre todo para aquellos que han tenido la opción de gobernar", ha remarcado.

DESCARTA UN "DESARME FISCAL" EN LA COMUNITAT EN ESTE MOMENTO

Ahora es momento de que "los bancos asuman su responsabilidad" en este impuesto, ha apuntado Puig, y "de cara al futuro" se ha mostrado "convencido" de hacer "una reflexión en profundidad sobre la cuestión fiscal en todos los aspectos, no solo en este impuesto, también por ejemplo en la unidad de mercado de la fiscalidad, en algunos impuestos que en estos momentos están cedidos a las CCAA, pues a lo mejor se puede ceder otros impuestos más generales y buscar que no haya 'dumping fiscal' como existe en estos momentos en España", ha apuntado.

En todo caso, "en estos momentos no estamos planteándonos esta cuestión". Primero hay que saber cómo queda el decreto del Gobierno "y lo analizaremos". "Desde luego, la Comunitat Valenciana en estos momentos, por razones de responsabilidad pura y dura, no está en disposición de un desarme fiscal".

A su entender, "la peor fiscalidad es aquella que produjo el PP para las generaciones que no están gastando, porque esos 46.000 millones de euros que debemos alguien los pagará y los pagarán las futuras generaciones, es el impuesto a las futuras generaciones, ese es el peor impuesto, el impuesto irresponsable", ha concluido.