Puig defiende que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable": "Hay esperanza de que la huerta siga para siempre"

El 'president' de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable" siguiendo "siempre, y en la medida de lo posible, un respeto medioambiental", al tiempo que ha expresado la "esperanza" de que la huerta de Murcia y la Comunitat Valenciana "puedan seguir para siempre".

En estos términos se ha pronunciado este domingo Puig durante su intervención en la Conferencia Municipal del PSOE que se celebra este fin de semana en València, después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a los medios este sábado, se mostrara "convencida" de que "lógicamente" el Gobierno de España ha adoptado "la mejor solución" para el trasvase Tajo-Segura.

Ribera, que participó en el diálogo 'La agenda 2030', aseguró que, con motivo de su visita a la ciudad, ha estado hablando "todo este tiempo" con Ximo Puig, aunque apuntó que no habían tenido "ocasión" de hablar sobre los recursos del trasvase Tajo-Segura. "Él sabe qué es lo que pensamos nosotros y nosotros sabemos qué es lo que piensa él", afirmó.

Por otra parte, el jefe del Consell ha instado al PP a "actuar con sentido común y no engañar más". "Cuando el PP gobernaba todas las instituciones no solucionaron el agua y cuando menos trasvase ha habido fue en el último año de Gobierno de Mariano Rajoy, que no trasvasó agua durante un año", ha lamentado, y ha pedido a los 'populares' que "dejen de engañar, de mentir y de tomar a la gente por imbéciles".

Asimismo, ha resaltado que, "ahora que surge el debate en Doñana", en la Comunitat Valenciana se encuentra "el humedal más importante del Mediterráneo que se llama l'Albufera". "Tenemos un modelo de gestión diferente, con el que hemos mejorado la calidad del agua de l'Albufera gracias al acuerdo entre regantes, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat y el Gobierno", ha subrayado, y ha agregado que "ahora el agua tiene mayor calidad que hace 50 años".

Con l'Albufera como ejemplo, Puig ha abogado por "buscar una confluencia de intereses", pues, ha reivindicado, "la política es conciliación y convivencia".

Finalmente, se ha mostrado "consciente de las dificultades" de las "consecuencias nefastas" del cambio climático, al que ha señalado como uno de los "restos de futuro más importantes para superar esta situación". "Pero hoy tenemos más tecnologías y mas capacidad que nunca para revertir esta situación", ha asegurado.