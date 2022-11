Puig dice que "el plan es agotar la legislatura": "No hay ningún motivo para cambiar. No hay minutos basura de gobierno"

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este martes que "el plan es agotar la legislatura" y no avanzar el calendario electoral. "Agotaremos la legislatura, que es lo que está previsto en estos momentos", ha manifestado.

Así, el jefe del Consell ha apuntado que "a día de hoy no hay ningún motivo para cambiar de plan" y ha señalado que "no hay minutos basura de gobierno".

Puig se ha pronunciado de este modo tras participar en la apertura del I Foro Económico Valenciano 'La economía de las oportunidades', organizado por El Español, Invertia y D+I, preguntado por un adelanto electoral y por la estabilidad política.

"Desde el punto de vista electoral yo nunca voy a hacer cortoplacismo electoral. Lo haré en función de una situación que beneficiara al conjunto de la Comunitat Valenciana, si no agotaremos la legislatura que es lo que está previsto en estos momentos".

En esta línea, el responsable autonómico ha manifestado que "a día de hoy no hay ningún motivo para cambiar de plan" y ha explicado que este es "agotar la legislatura porque estos meses no van a ser meses basura". "No son minutos basura como en el básquet. No hay minutos basura de gobierno", ha resaltado.

Ximo Puig ha agregado que los miembros del Gobierno valenciano están "ahora absolutamente concernidos en muchas decisiones que se van a ir tomando en estos meses, que son fundamentales para el futuro de la Comunitat Valenciana".

"UN FACTOR FUNDAMENTAL"

Por lo que respecta a la estabilidad política, el presidente ha indicado que esta es "un factor fundamental para el desarrollo económico de una sociedad". "Hemos demostrado durante estos siete años que con presupuestos y con diálogo social se consigue avanzar extraordinariamente", ha subrayado.

A este respecto, ha agregado que "el escenario que se ha generado en la Comunitat Valenciana" se ha visto "con Volkswagen y con Ford" y ha dicho que la apuesta de estas firmas por este territorio "no sería posible en un espacio de falta de estabilidad". Puig ha considerado que esta autonomía "ha sido el paradigma de la estabilidad frente a otros territorios". "Así vamos a continuar", ha destacado.