Puig garantiza escolarización y asistencia sanitaria a los menores ucranianos refugiados en la Comunitat Valenciana

Asegura que ya han llegado familias que salieron en automóvil de su país y se han producido algunas incorporaciones a colegios

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este jueves la escolarización, servicios sociales y asistencia sanitaria a todos los menores y adultos ucranianos que lleguen a la Comunitat Valenciana huyendo de la invasión de su país por Rusia.

"Aquí cualquier persona tendrá derecho a la asistencia sanitaria, a la Educación y todos los servicios sociales que se ofrecen", ha indicado Puig en Alicante en declaraciones a los medios, antes de reunirse con asociaciones y colectivos afectados por la invasión rusa de Ucrania. Al respecto, ha expresado su "máxima voluntad de acogida" de refugiados.

"No podemos decir cuántos pueden venir, no tenemos una cifra. La Unión Europea hace un marco global y, en ese marco global, estamos dispuestos a recibir a las personas que tenga relación con la Comunitat", ha explicado Puig, quien ha reafirmado que este es un "pueblo solidario" y "lo estamos demostrando estos días" porque "tenemos miles de llamadas para intentar apoyar". No obstante, ha señalado que se debe apoyar "con la máxima serenidad y organización", por lo que ha pedido esa ayuda se haga "con racionalidad" y haciendo las cosas "bien".

Respecto a la llegada de menores, ha remarcado que "se está preparando" un plan de acogida aunque "ya han llegado personas y familiares" a la Comunitat Valenciana que, en un primer momento, "ya salieron en automóvil y están entre nosotros", por lo que "tienen derecho a sanidad y educación", una situación que ya se ha producido en distintos colegios.

"Hay personas que ya han venido aquí a refugiarse; nos consta que han sido varias familias y todos tienen derecho asistencia sanitaria", ha señalado Puig, quien ha agregado que "desde que llegó el Botànic, en la Comunitat Valenciana se ha universalizado la salud, por lo que aquí cualquier persona tiene derecho a sanidad".

Igualmente, ha insistido en que se va a escolarizar también a los menores y que ya se están produciendo incorporaciones a los centros, "algunas de carácter muy individual". "En la Comunitat Valenciana garantizamos los pilares del Estado del Bienestar a aquellas personas que huyen de la muerte y de este ataque horrible", ha concluido.