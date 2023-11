Puig insta a Mazón a quitar las competencias de seguridad a Vox por "incitar a la policía a incumplir la Constitución"

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que retire las competencias de seguridad a sus "socios de ultraderecha" Vox y ha subrayado que "no puede tenerlas quien incumple las leyes promueve el odio e incita a la policía a incumplir la Constitución" ni quien alienta "permanentemente" a la división.

Así se ha manifestado este jueves Ximo Puig quien ha reclamado a Mazón que "actúe como 'president' de todos los valencianos y valencianas y respete la institucionalidad": "Es muy grave que el Consell rompa la convivencia con viejas ideas del pasado".

En este sentido, el líder de los socialistas valencianos ha afirmado que "no pueden utilizar la presidencia de la Generalitat de forma partidista y lanzar comunicados desde las instituciones instando a las manifestaciones" y ha lamentado el silencio de Mazón "después de que su vicepresidente inste a la policía a incumplir la Constitución". Además, Ximo Puig ha apostado por un "retorno a la serenidad y la complicidad democrática, que no es otra cosa que entender la diversidad de opiniones".

Asimismo, el dirigente socialista ha condenado "la violencia y a quienes la apoyan" y ha apuntado que "lo que está ocurriendo en las sedes del PSOE tiene que ver con lo que pasó el 23J": "Perdió la alianza entre el PP y VOX, y que un acuerdo progresista les iba a frustrar".

Por ello, ha mostrado su rechazo "a la violencia política siempre" y a "aquellos que le dan cobertura ideológica y apoyo". "Sabíamos que un acuerdo progresista y que asumiera la realidad plural que han asumido los ciudadanos en los territorios iba a significar que esa frustración acabara como en estos momentos".

"La democracia es el respeto. Ante las elecciones autonómicas y la conformación del gobierno más reaccionario de la historia de la Comunitat Valenciana, que no asume cuestiones como la lucha contra la violencia de género o el negacionismo climático, lo que hemos hecho es respetar la democracia. No nos hemos manifestado ante las sedes del PP exigiendo que no se forme el gobierno, no hemos utilizado violencia política ni ningún tipo de ataque contra las sedes de ningún partido", ha agregado. Por ello, ha apostado por la "máxima serenidad" para el debate político.