Puig: "No contemplamos que el Gobierno abdique de la responsabilidad de liderar el cambio de financiación"

Respetará lo que haga Compromís sobre el techo de gasto pero avisa: "Si no sale, se quedará la posición del PP absolutamente restrictiva"

Niega haber rebajado el "tono reivindicativo" y asegura que seguirá insistiendo "con más ahínco"

VALENCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asegura que la reforma del sistema de financiación autonómico es una cuestión "absolutamente irrenunciable" para el Consell. "No contemplamos que se abdique de la responsabilidad de liderar el cambio de financiación por parte del Gobierno", subraya.

Así lo ha indicado Puig en una entrevista concedida a Europa Press en la que, no obstante, reconoce que actualmente existen unas circunstancias políticas "muy complicadas" para que se llegue a un acuerdo sobre el nuevo modelo, pero asegura que no cejará en su insistencia.

Pese a ello, destaca que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a dos cuestiones "muy positivas", como son medidas transitorias para las comunidades autónomas peor financiadas y la posibilidad de una reestructuración o mutualización de la deuda lo que para la Comunitat supone "un enorme alivio" y "estar en disposición de conseguir ese balón de oxígeno" a la espera de una "concreción final" que confía en que puedan responderse " en las primeras semanas de septiembre".

En este sentido, ha negado haber rebajado el tono reivindicativo en la reclamación de la reforma del modelo. "En absoluto", subraya para señalar que para el gobierno autonómico esta cuestión es "de comunidad". "La Comunitat es mi referencia y mi papel y no tengo mayor obediencia que los valencianos y, por tanto, en ningún caso vamos a condicionar nuestra posición de una manera partidaria", enfatiza.

A su juicio, la diferencia "fundamental" en la forma de gestionar este tema por parte del anterior gobierno del PP y el actual es que "Mariano Rajoy tuvo un compromiso en la Conferencia de Presidentes que no ejecutó y ahora Sánchez sí ha dicho medidas previas para compensar la situación actual y al mismo tiempo va a propiciar el acuerdo", defiende.

Ahora bien, puntualiza, lo importante es que "haya el mayor compromiso posible por parte del Gobierno". "Sabemos de las dificultades y de la realidad parlamentaria y es cierto que si no hay una mayoría suficiente para apoyar el nuevo modelo, no se podrá hacer, pero nosotros no contemplamos que se abdique de la responsabilidad de liderar el cambio de financiación por parte del gobierno", advierte.

"EL PROBLEMA TERRITORIAL DE ESPAÑA NO ES SOLO CATALUÑA"

Por tanto, el 'president' asegura que seguirá insistiendo, incluso "con más ahínco" en la "necesidad de que se dé una solución a la financiación" porque "el problema territorial de España no es solo Cataluña, sino que son las asimetrías profundas que existen entre unas autonomías y otras para prestar los mismos servicios".

Lamenta que en estos momentos la Generalitat tenga "un autogobierno limitado" porque hay cuestiones de promoción económica y de infraestructuras que no pueden atender "debidamente" porque no cuentan con los recursos necesarios.

Por ello, no aceptaría un pacto bilateral "ni con Cataluña ni otra comunidad" ya que en España "hay una situación que produce profundas desigualdades", así como existe "una falta de equidad que tiene consecuencias en el desarrollo territorial".

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Para resolver esta situación, apela a la actualización del Estado de las Autonomías que, aunque admite que ha sido una historia "de éxitos y ha generado muchas sinergias positivas", es "momento de transformarlo" porque "está agotado como tal".

"Habría que ir hacia un modelo federal que garantice la igualdad entre ciudadanos y la singularidad de los territorios. Hay territorios que tienen una ambición de carácter cultural e identitario diferente y hay que aceptarlo porque si no aceptamos las diferencias no podemos solucionar el problema. La confrontación no es la solución, sino diálogo y para dialogar hay que entendernos como somos y el futuro de una España cohesionada pasa por esto", explica.

EN EL CPFF EL CONSELL DEFIENDE A LA COMUNITAT

Por otro lado y respecto a la abstención del Consell en la votación del techo de gasto y el déficit en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Puig indica que la Generalitat defiende los intereses de los valencianos y aunque esa opción era "mejor" que la del PP, la situación de la región "exige una visualización del problema valenciano".

"Y eso fue lo que hizo el conseller de Hacienda, Vicent Soler: visualizar que nos parece un avance, pero que no es suficiente. Nosotros necesitamos respuestas rápidas a nuestros graves problemas de financiación", argumento.

En este sentido, defiende esta decisión y dice no entender "muy bien que se pretenda en los ámbitos pluriterritoriales que haya una posición dominante de partido porque ahí no están representados los partidos, sino los territorios". "Cuando se intenta partidizar esos espacios multilaterales se pervierte la propia democracia", reprocha.

Sin embargo, de cara a la votación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados, espera que el Grupo socialista hable con Compromís para "acercar posiciones" porque considera que para la Comunitat sería "muy bueno" que se diera luz verde al techo de gasto propuesto por el Gobierno porque "por lo menos ayuda en este tiempo".

"Compromís hará su proceso de reflexión, que yo respetaré tomen la decisión que tomen, pero la defensa de los intereses valencianos es estar en la mejor posición de las posibles porque si no sale el nuevo techo de gasto se quedará la del PP, absolutamente restrictiva, y ésta lo es menos y, aunque no nos salva, nos ayuda a hacer políticas sociales y de inversión", indica.