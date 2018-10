Puig critica al PP de Casado por recuperar "el peor pasado vinculándose a la peor ultraderecha de Europa"

Actualizado 11/08/2018 12:56:33 CET

VALENCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha contrapuesto al PSPV y al PSOE frente al PP de Pablo Casado, del que ha asegurado que "no se ha renovado" sino que "ha recuperado el peor pasado vinculándose a la peor ultraderecha de Europa". Estas declaraciones han tenido lugar en el 'Sopar d'Estiu' que han celebrado los socialistas valencianos en Dénia este viernes.

Puig ha añadido que "no es sólo un problema del vicepresidente de la Diputación de Alicante que defiende que se deje a la gente en mitad del mar", sino que "el problema es que el nuevo líder del PP, el del máster, está validando una mirada de confrontación con los problemas de España".

Por otra parte, el líder socialista ha defendido que "si hay un partido que puede garantizar el progreso y el factor de estabilidad tan importante para la economía y la convivencia ese es el partido socialista".

"Somos un partido que suma, con ideas abiertas que no excluyen a nadie y que garantiza el progreso y la estabilidad, lo hemos visto en la Comunitat durante estos tres años y lo estamos volviendo a ver en el Gobierno de España ahora", ha señalado Ximo Puig.

Puig ha señalado que cuando el PP está en el gobierno "pide diálogo", pero cuando está en la oposición "pone en marcha la agenda de la confrontación que es la inmigración, los problemas territoriales y remover el terrorismo".

"NO DAR COMBUSTIBLE A LA XENOFOBIA"

Es por ello que ha incidido en "no dar combustible a la xenofobia" y "no permitir que se instale el combate ideológico" porque, en su opinión, "la inmigración no es un problema porque nosotros también fuimos migrantes: huir de la guerra, del miedo y del hambre no puede ser un delito".

Puig ha expresado sentirse "orgulloso" de ser presidente de la Comunitat Valenciana, "una tierra acogedora y solidaria que ha abierto las puertas a las personas que estaban en el mar, gracias también a la ayuda del nuevo Gobierno de España", ha afirmado. Así, ha asegurado que "la imagen de la Comunitat ha cambiado, ha pasado de la Comunitat de la corrupción a la de la solidaridad".

"Creo que el paradigma de la Comunitat ha cambiado, y ahora estamos en una Comunitat más optimista, con más posibilidades, con una mejor reputación y en un momento valenciano que debemos aprovechar", ha señalado el secretario general del PSPV-PSOE.

BALANCE DE LOS TRES AÑOS DE LEGISLATURA

En este sentido, el también president de la Generalitat ha hecho balance de los tres años de legislatura destacando que se ha conseguido mejorar la situación de la Comunitat ya que "todos los indicadores económicos y sociales han mejorado" y que "estamos ante un estamos en un escenario de estabilidad, de honradez, de dialogo social que ha propiciado que el empleo, que es el objetivo fundamental, esté en estos momentos avanzando". El líder de los socialistas valencianos ha expresado que "es un éxito colectivo" que haya 200.000 personas más trabajando desde que el actual Consell tomó posesión.

"Queremos transformar la realidad de este país, desde la reparación de derechos perdidos, desde la reconstrucción social y económica y buscando el renacimiento de esta Comunitat y eso se hace en varias legislaturas", ha expresado.

Para ello, ha indicado, "es necesario que el PSPV esté bien fuerte y tenga la capacidad de reconectar con capas de la sociedad que se perdieron", ya que, los socialistas valencianos "son una parte fundamental de quien ha propiciado este cambio" y están "para defender el interés de los valencianos y las valencianas".

Puig ha dado las gracias por "el aliento y el apoyo" que le han brindado el partido y los compañeros "en estos tres años complicados" y les ha animado a seguir haciendo fuerza porque "estamos en un momento crucial en el que tenemos una gran responsabilidad". "Los siguientes meses van a ser complicados, pero a la vez ilusionantes y con momentos y esperemos que resultados muy positivos", ha sentenciado.

El president de la Generalitat ha terminado su intervención señalando que ahora tienen "una oportunidad histórica de demostrar a la ciudadanía con el Gobierno de España, el de la Generalitat y el de muchos ayuntamientos que los socialistas estamos para las personas".

Puig también ha destacado la importancia de la moción de censura que "ha abierto las ventanas y oxigenado la política creando un clima de diálogo con el Gobierno de España" y ha puesto en valor "el gran trabajo realizado por concejales, alcaldes y alcaldesas desde los ayuntamientos". "Vosotros sois la primera frontera del cambio", ha señalado.