Los presentadores de 'El retrovisor', la nueva apuesta de À Punt para la noche de los sábados - À PUNT

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

À Punt lanza 'El retrovisor', su nueva apuesta para los sábados por la noche que comenzará este mismo día 8, a las 21.45 horas, según ha informado la cadena en un comunicado.

El 16 de octubre de 1991, Josep Ramon Lluch lanzaba la pregunta '¿Quién no trabaja es porque no quiere?' en el estreno del programa 'Carta Blanca' de Canal 9. Ahora, 33 años después, este mismo presentador vuelve a plantear la misma cuestión en el estreno de 'El retrovisor'.

El nuevo programa propone revisar 35 años de historia de la televisión autonómica para descubrir cómo ha cambiado la opinión de la sociedad valenciana en temas de interés general, como por ejemplo el trabajo, los derechos del colectivo LGTBI, la figura de Franco, el sexo, las relaciones entre padres e hijos o la inmigración.

Como contrapunto generacional, le acompaña a José Ramon Lluch en esta nueva aventura televisiva Anaïs Ordóñez, una joven presentadora de À Punt que se embarca en 'El retrovisor' para dar voz al sector de la población más joven, los conocidos como millennials o generación Z.

'El retrovisor' es un gran formato de tres horas en directo que, en este primer programa, contará con personas que participaron como testimonios o expertos en programas como 'Debat a bat', 'Carta Blanca', 'En primera persona' o los informativos de hace 20, 25 o 30 años hablando sobre la cuestión del trabajo.

Para dar respuesta a la pregunta que este sábado plantea 'El retrovisor' y comprobar cómo ha cambiado la sociedad valenciana, el programa ha invitado a especialistas como José Luis Palacio, asesor y abogado laboral; Rocío Barbeito, graduada en Gestión y Administración Pública y portavoz de Aposta Jove; el profesor de Derecho del Trabajo Ángel Guillén, o Diego Soliveres, que ha pasado de vender cupones de la ONCE a ser el emprendedor y crear una de las marcas de zapatillas más originales del mercado, Timpers.