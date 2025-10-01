Quartmetratges 2025 proyectará una treintena de cintas en una Sección Oficial donde "conviven generaciones"

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Quartmetratges 2025, que tendrá lugar del 17 al 26 de octubre en la localidad valenciana de Quart de Poblet, apuesta por una Sección Oficial marcada por la "convivencia de distintas generaciones de cineastas y por la diversidad temática". En total serán 34 directores y directoras, al frente de 30 trabajos, 9 de ellos en valenciano, que competirán por los premios del festival

Así se ha puesto de relieve en la presentación del certamen, celebrada este miércoles en La Filmoteca Valenciana, con la presencia del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez; la concejala Cultura de Quart de Poblet, Encarna Folgado Andrés; el director artístico del festival, Pau Guillén, y los diseñadores de Locandia Estudio, César Martínez y Rosana Monrós, responsables de la identidad gráfica de Quartmetratges 2025.

Luis Gosálbez ha señalado que "Quartmetratges no sólo es el festival decano del género del cortometraje en la Comunitat Valenciana y el único dedicado exclusivamente al corto valenciano, sino que también se ha consolidado como una plataforma de promoción de guionistas y cineastas gracias a sus proyecciones y su concurso de guiones". "Desde el IVC prestamos nuestro apoyo al festival para que vuelva a presentar su programación en la Filmoteca Valenciana con el fin de que alcance la mayor difusión", ha aseverado.

Por su parte, Encarna Folgado Andrés ha indicado que "Quartmetratges es una actividad clave en nuestro calendario y una apuesta estratégica para hacer crecer el sector audiovisual valenciano. Tenemos muy claro que desde el Ayuntamiento de Quart continuaremos apoyándolo con determinación".

Los diseñadores César Martínez y Rosana Monrós, de Locandia Estudio, han explicado el proceso de creación del cartel de esta edición. Su propuesta convierte el espacio gráfico en espacio cinematográfico para ofrecer una identidad que no se mira, sino que se lee, se interpreta y se vive como una secuencia.

Inspirándose en la frase de Martin Scorsese "El cine es una cuestión sobre lo que hay dentro del cuadro y de lo que hay fuera", se hace uso de elementos como el fuera de campo, el movimiento o la profundidad de campo para dinamizar una imagen que remiten tanto a las pantallas de cine como a las herramientas de construcción del guion, las dos bases del festival.

Finalmente, el nuevo director del festival, Pau Guillén, ha señalado que "Quartmetratges es una plataforma para dar a conocer el nuevo talento y las nuevas propuestas y a la vez mantener el contacto con la industria más asentada".

Este año, la Sección Oficial apuesta por la convivencia de distintas generaciones de cineastas y por la diversidad temática. Junto a directores y directoras con trayectorias consolidadas cómo Begoña Soler, Javier Marco o Jordi Núñez, concursan creadores y fundamentalmente creadoras noveles muy prometedoras como Alba Just, Claudia Ortega o Alba Crespo.

En total serán 34 directores y directoras, al frente de 30 trabajos, 9 de ellos en valenciano, que competirán por los premios del festival. 20 ficciones, 5 documentales y 5 obras de animación conforman una programación que este año se organiza en siete bloques temáticos, que se podrán ver desde el martes 21 de octubre hasta el viernes 24 en sesiones a las 19 horas y las 20.15 horas.

ACTIVIDADES PARALELAS

El festival se inaugurará el viernes 17 de octubre y contará con la actuación del conocido creador de contenidos en valenciano, Cabrafotuda. El fin de semana se concentran la mayor parte de las actividades paralelas. Por un lado, el taller de creación de historias para público infantil del sábado 18 por la mañana en la Casa de Cultura: 'Contar una historia'. Por otra, esa misma tarde, la función 'Micro teatros' de la Associació L'Esglai Teatre de Quart de Poblet en la Casa de Cultura.

El domingo 19, se proyecta 'L'àvia i el foraster', de Sergi Miralles, una comedia tierna y emotiva que ha sido la película en valenciano más vistas de los últimos años. Será presentada por su director y la guionista Mila Luengo.

El lunes 20 se celebra la gala del concurso de cortos con móvil 'Moviliza't per la Igualtat', que todos los años organiza la Concejalía de Igualdad. Por primera vez esta iniciativa tendrá su propio espacio con la presencia de todos los equipos participantes.

El martes 20, Quartmetratges realizará un homenaje a las personas y pueblos que sufrieron las consecuencias de la Dana con una proyección especial de dos obras fuera de concurso: 'El corazón y la espada', de Miguel Ángel Font Bisier, y La huella del barro' de Rodrigo Márquez. Esta sesión será presentada por parte de sus protagonistas, que mantendrán un coloquio con el público.

Quartmetratges finalizará el domingo 26, a las 18.30 horas, con la gala de clausura conducida por la actriz Saray Cerro y en la que se entregarán los distintos premios. Presidido por Encarna Folgado, concejala de Cultura de Quart de Poblet, el jurado está compuesto por la periodista Pilar Almenar, el crítico cinematográfico Carlos Loureda y la guionista y directora Antonia Montaner. Todas las actividades de Quartmetratges son de acceso gratuito hasta completar aforo.