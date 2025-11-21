'Una quinta portuguesa' despide el XI Ciclo de Cine Valenciano Actual en la Sala SGAE

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, y la asociación de guionistas Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) despiden la XI edición del Ciclo de Cine Valenciano Actual con la proyección del largometraje 'Una quinta portuguesa', de la directora y guionista valenciana Avelina Prat, en la Sala SGAE Centre Cultural de València el próximo jueves 27 a las 18 horas.

Con un reparto encabezado por Manolo Solo y Maria de Medeiros, 'Una quinta portuguesa' se estrenó en el 28 Festival de Málaga. El Festival de Cine de Ourense (OUFF) le otorgó este año el Premio a la Mejor Ópera Prima Española y el 13 Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda de Fuzhou (China), el galardón a la Mejor Contribución Artística.

Además, el pasado 14 de noviembre se convirtió en la gran triunfadora de la gala de los VIII Premis de l'Audiovisual Valencià - Premis Lola Gaos, donde se alzó con siete galardones; entre ellos los de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion.

En tono intimista, el largometraje de la cineasta Avelina Prat gira en torno a un profesor universitario que, devastado por la desaparición de su mujer, decide suplantar la identidad de otro hombre y establecerse como jardinero de una quinta portuguesa. Allí se adentrará en una vida que no le pertenece.

El Ciclo de Cine Valenciano Actual tiene como objetivo promover el trabajo de los guionistas que desde la Comunitat Valenciana contribuyen al enriquecimiento de nuestra producción audiovisual. Además de 'Una quinta portuguesa', la programación de este año ha incluido los documentales 'Paco Roca. Dibujando la vida', de Batiste Miguel y Xavier Mata; 'Sobreviure a l'incendi', de Maria Bravo y Josep Pitarch, y el thriller 'Tu no ets jo' de Marisa Crespo y Moisés Romera.