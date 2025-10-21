'Una quinta portuguesa', 'Pequeños calvarios' y 'Un bany propi', en el podio de las nominaciones Lola Gaos

La gala de entrega se celebrará el 14 de noviembre en el ADDA de Alicante y será retransmitida por À Punt

La película 'Una quinta portuguesa', con 11 candidaturas, y 'Pequeños calvarios', con 10, encabezan el podio de las nominaciones de los VIII Premis Lola Gaos, que completa 'Un bany propi', con ocho, en un año "récord" de participación y que incorpora tres nuevas categorías.

Así lo ha dado este martes a conocer la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), Teresa Cebrián, que ha recalcado: "No todos los profesionales ni todas las obras pueden estar entre los nominados, pero podemos estar bien orgullosos del trabajo hecho como sector en esta edición es un claro reflejo de una industria que crece en cantidad, calidad y reconocimiento social". "Este año podemos decir bien alto que nuestro audiovisual está ahí arriba y seguirá. Larga vida", ha subrayado.

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) y el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana han dado a conocer este martes las nominaciones a los VIII Premis Lola Gaos - Premis de l'Audiovisual Valencià, que reconocen los mejores trabajos del último año en el sector audiovisual valenciano.

El acto de lectura se ha celebrado en la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de València, con la colaboración de Mostra de València - Cinema del Mediterrani, que este año ha acogido el anuncio oficial dentro de su programación. La actriz Empar Ferrer y la guionista Joana M. Ortueta han sido las encargadas de dar a conocer a las personas y obras finalistas.

Cebrián ha resaltado que "el notable aumento" de candidaturas, que han sumado 458 frente a las 347 de la pasada edición, "lo ha puesto muy difícil" al jurado y ha resaltado que este incremento "reafirma la consolidación de los premios y los posiciona como cita de referencia del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana".

Del mismo modo, ha señalado que la incorporación de tres nuevas categorías dedicadas a los contenidos de proximidad -mejor programa de televisión, mejor programa de radio y mejor campaña publicitaria comprometida-, "refuerzan la conexión de la Acadèmia con el tejido audiovisual y social valenciano" y "se completa un círculo": "Por fin están todos representados en nuestros premios que consolidan su carácter diverso y plural y se erigen en un aparador que muestra el talento creativo de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha resaltado, en declaraciones, que "se está recuperando el apoyo institucional" y en ese sentido ha destacado que el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana se haya reincorporado como coorganizador, "un apoyo importantísimo", y además el Institut Valencià de Cultura patrocina "un poquito" los premios. "Digamos que se retoma la normalidad", ha resaltado.

En esta edición, los académicos y académicas han visionado un total de 72 obras, que han sumado 458 candidaturas frente a las 347 de la pasada edición. Estas proceden de más de 80 producciones de ficción, documental, animación, televisión, radio, publicidad y videojuegos, consolidando "el récord histórico de participación".

Del total de obras presentadas, 27 son largometrajes (16 de ficción, 10 documentales y 1 de animación), 37 cortometrajes (16 de ficción, 14 documentales y 7 de animación) y tres series (una de ficción y dos documentales), además de varias candidaturas individuales de profesionales valencianos vinculados a obras no valencianas.

En esta edición se elevan a 29 las categorías tras la incorporación de estas tres nuevas modalidades y han participado 441 académicos en el proceso de votación, que se ha realizado a través de la plataforma Votiweb, con el visionado de las obras candidatas disponible en Movibeta.

Entre las producciones más reconocidas de esta edición figura 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, que lidera con 11 nominaciones, incluidas mejor largometraje de ficción, dirección, guion y actriz protagonista. Le siguen 'Pequeños calvarios', de Javier Polo, con 10 nominaciones, y 'Un bany propi' de Lucía Casañ, con ocho. También destacan 'La buena letra', con seis nominaciones, y títulos como 'Favàritx' con cuatro.

En otras categorías figuran candidaturas de profesionales valencianos vinculados a diferentes producciones, entre ellas 'La cena' o 'Enemigos', que cuentan con dos y cuatro nominaciones respectivamente, presentadas a título individual.

GALA DE ENTREGA EN ALICANTE

La gala de entrega tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) dirigida por Rafa Piqueras y con guion de Laura Pérez, y será retransmitida por À Punt, como parte de su compromiso con el sector audiovisual, y contará con la actriz Inma Sancho como presentadora.

La lectura se ha celebrado en el marco de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani, con motivo de la presentación de una nueva colaboración entre la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual y el festival. A través de la sección Finestra, la Mostra proyectará las películas nominadas a los Premis Lola Gaos en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Documental y Animación, así como las obras candidatas a Mejor Dirección y Guion, reforzando la visibilidad del talento audiovisual valenciano y el vínculo entre ambas instituciones.

NOMINADOS

Así, el reconocimiento a Mejor largometraje de ficción se disputa entre 'La buena letra'; 'Pequeños calvarios' y 'Una quinta portuguesa'; y el de Mejor largometraje documental entre 'Beckett y el rinoceronte blanco', 'Cecilia Bartolomé: tan lluny, tan a prop' y 'Equipo Crónica. Arte de trinchera'. En la sección de Mejor Largometraje de Animación, la única candidata es 'El tesoro de Barracuda'.

En el apartado de Mejor dirección compiten Avelina Prat por 'Una quinta portuguesa', David Valero por 'Enemigos', Javier Polo por 'Pequeños calvarios'. Alfonso Amador, David Valero por 'Enemigos', Avelina Prat por 'Una quinta portuguesa' y Celia Rico por 'La buena letra' son los elegidos para Mejor guión.

El galardón a Mejor actor protagonista se lo disputan Abdelatif Hwidar por 'Favàritx', Manolo Solo por 'Una quinta portuguesa', y Vito Sanz por 'Pequeños calvarios' y en Mejor actriz protagonista Sonia Almarcha por 'A la cara', Nuria González por 'Un bany propi', y Maria de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'.

En la modalidad de mejor actor de reparto será para Arturo Valls por 'Pequeños calvarios', Carles Sanjaime por 'Un bany propi' o para Roberto Álamo por 'A la cara', Víctor Palmero por 'Cel meu infern teu' y el de Mejor actriz de reparto está entre Amparo Báguena por 'Un bany propi', Gloria March Chulvi por 'La cena', y Luna Pamies por 'Enemigos'.