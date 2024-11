Rajoy sostiene que Mazón ha dado explicaciones "con humildad": "En este momento lo único razonable es mirar al futuro"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la Reunión del Jurado del XXXIII Premio de Convivencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sostenido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado explicaciones "con humildad y con responsabilidad" tras la dana que ha asolado la provincia de Valencia. "Creo que, en este momento, lo único razonable es mirar al futuro", ha recalcado.

Así se ha pronunciado este miércoles el expresidente del Ejecutivo central, en declaraciones a los medios de comunicación en València, donde ha presidido la Reunión del Jurado del XXXIII Premio de Convivencia que convoca la Fundación Profesor Manuel Broseta, al ser preguntado por si cree que Mazón debe dimitir por la gestión de la dana.

En este contexto, Rajoy ha argumentado que Mazón ha comparecido en Les Corts y "ha dado las explicaciones", a su juicio "con humildad y responsabilidad". "Ha dicho que hará todo cuando esté en sus manos para que, a la mayor celeridad posible, vuelva la normalidad, que es lo que quiere la gente, que reciban las ayudas, que las infraestructuras estén como antes de que se produjeran estos acontecimientos", ha desgranado.

"Con absoluta franqueza, creo que, en este momento, lo único razonable, lo único que se puede hacer en este momento, es mirar al futuro, porque lo que viene por delante no va a ser fácil, va a haber que trabajar mucho", ha subrayado.

Interpelado por el decreto aprobado este martes por el Consell que incluye una disposición que permite que los nuevos cargos del Consell puedan cobrar un sueldo más de un 15% superior al de Mazón, como estaba limitado hasta ahora, Rajoy ha manifestado que "desconoce" este asunto. "No puedo opinar sobre cosas que no conozco y que no forman parte de mi vida en estos momentos", ha zanjado.