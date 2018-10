Rambla afirma que Ordóñez no enumeró las cajas que deben fusionarse y que "no hay razón" para apuntar a las valencianas

Actualizado 27/01/2010 16:16:26 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, afirmó hoy que el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, apremió ayer a la fusión de las cajas que lo deban hacer pero no enumeró cuáles son estas entidades y sostuvo que "no hay ninguna razón" para que se refiera a las valencianas.

Rambla se pronunció así tras la reunión del Observatorio del Comercio de la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por las declaraciones de Fernández Ordóñez que, ayer, apeló a la responsabilidad de los implicados en las fusiones del sector financiero para que no se demoren más.

Según el conseller, Ordóñez "dijo que quien tenga que fusionarse, que se fusione ya, pero no enumeró las que tenían que hacerlo", por lo que, a su juicio, se trata de una "reflexión que está bien" pero después "tendrán que analizar las cajas que se encuentren en esa situación y qué es lo que más les conviene, pero no se refirió expresamente" a las cajas valencianas.

Además, preguntado sobre si la posibilidad de que el Banco de España intervenga en las entidades financieras no afectaría a las cajas valencianas, se mostró "convencido" de que no, porque "no hay ninguna razón". El gobernador "estaría pensando en otras cajas, pero no en las de la Comunitat", aseveró.