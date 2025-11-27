La Rambla de Mariola en Bocairent vive la noche más fría de la Comunitat con el termómetro cercano a los -10ªC

Archivo - Imagen de archivo de una helada - AYUNTAMIENTO DE CARLET (VALENCIA) - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambla de Mariola, en el término municipal de Bocairent (Valencia), ha alcanzado una temperatura mínima de -9,8 grados en la madrugada de este jueves, la más baja registrada en la Comunitat Valenciana, donde los termómetros de un total de nueve municipios se han movido por encima de los -4ºC, según informa la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) a través de su perfil en la red social X.

De acuerdo con la asociación, esta pasada noche el viento se ha calmado en algunas zonas y las mínimas se han desplomado hasta cerca de diez grados negativos en el atiplano de la Sierra de Mariola, mientras que también ha helado "débilmente" en algunos puntos cercanos a la costa. El viento soplará más flojo esta noche por lo que en llanuras y valles se prevé más frío.

Además de Bocairent, las zonas más frías de la Comunitat Valenciana, según la red de Avamet, han sido puntos de Xixona, como la Rambla de La Sarga (-8,1ºC); la Foia Ampla de Mariola en Agres (-6,6); el Hondo de la Lagunilla de Villena (-6,5); el Alberg Ull de Canals, en Banyeres de Mariola (-5,8); la Finca San Blas en Requena (-5,7), Alcotas en Calles (-5,0); Mas del Masero/Cupido en la Canyada (-4,6) o La Vega en Ayora (-4,1).