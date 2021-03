Raúl Llobell (PP), nuevo alcalde de Teulada tras la moción de censura impulsada por dos ediles exsocialistas

La secretaria municipal avala que ambos siguen en el PSPV por "irregularidades" en su cese pese a que el PSOE dice que están fuera

El concejal 'popular' Vicente Raúl Llobell se ha convertido este martes en nuevo alcalde de la localidad de Teulada-Moraira (Alicante) después de que haya prosperado una moción de censura impulsada por dos concejales exsocialistas --Héctor Joaquín Morales y Alejandro Llobell--, votada en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento.

La propuesta ha salido adelante con nueve votos a favor --Partido Popular y los dos exediles del PSPV--, siete en contra --Compromís y no adscritos-- y una abstención del único concejal de la formación vecinal RedCV. De esta forma, el PP recupera el bastón de mando después de casi dos años de gobierno municipal presidido por la alcaldesa Rosa Vila, de Compromís.

El equipo de gobierno municipal estaba integrado por cuatro concejales de Compromís, dos del PSPV y tres sin grupo (dos ex de Cs y uno del PSPV). No obstante, Vila decidió cesar a los dos socialistas por no apoyar los presupuestos municipales y ahora ambos ediles tránsfugas han impulsado y secundado una moción de censura contra la alcaldesa de Compromís y a favor del 'popular' Raúl Llobel.

Pese a que la dirección del PSPV en la provincia de Alicante ha manifestado en las últimas horas que ambos ediles fueron expulsados del partido de manera "inmediata" cuando la formación tuvo conocimiento de la situación, la secretaria municipal ha emitido un informe en el que avala que estos dos concejales no son tránsfugas debido a "irregularidades" en el cese de la militancia de Morales y Llobell.

El equipo de gobierno había programado la celebración de un pleno extraordinario una hora antes de la votación de la moción de censura para comunicar la "disolución" del grupo municipal del PSPV, así como ratificar la expulsión de ambos tránsfugas del partido. Pero la secretaria del Ayuntamiento ha elaborado un informe que acredita que no son tránsfugas y que seguían teniendo grupo municipal en el momento de votar la sustitución de la alcaldesa.

Todo ello en contra de la argumentación de Vila, que ha insistido en que se ha notificado desde la dirección del PSOE la expulsión de ambos, al mismo tiempo que ha señalado a la secretaria por "extralimitarse" de sus funciones en el consistorio. Al respecto, fuentes del PSPV han confirmado a Europa Press que presentarán acciones legales.

El turno de intervenciones, una vez se ha constituido la mesa de edad para llevar a cabo la votación de la moción de censura, ha estado marcado por las acusaciones entre los ediles tránsfugas y el 'popular' y los de Compromís.

En concreto, Vicent Raúl Llobell ha acusado a Vila de "romper unilateralmente" el equipo de gobierno, en referencia al cese de competencias de los dos tránsfugas, al mismo tiempo que ha indicado que su gestión municipal se ha caracterizado por la "crispación". "Usted me ha acusado de venir a gobernar para los míos, cuando es lo que usted ha hecho", ha añadido.

Por su parte, tanto el concejal Héctor Joaquín Morales como Alejandro Llobell han criticado también la gestión "deficiente" de Vila al frente del Ayuntamiento. Al respecto, este último ha asegurado que la figura de la alcaldesa de Compromís se ha caracterizado por "la falta de liderazgo y de empatía", así como por la "dejación de funciones" de la coalición en el consistorio.

Igualmente, Morales ha justificado el apoyo a la moción de censura por "el bien de Teulada-Moraira": "Pactamos por encima de las siglas, por el bien de la ciudadanía, contra la prepotencia, transparencia", ha concluido.

Por último, Vila ha respondido al PP que "nunca han querido colaborar y participar" en la gestión municipal y ha reconocido las desavenencias internas a raíz de la aprobación de los presupuestos. Asimismo, ha señalado a Llobell y Morales por ser "la segunda opción" del PP para alcanzar la Alcaldía y por "no tener ni palabra ni dignidad".

En la misma línea, ha agradecido a su grupo y a sus concejales el trabajo realizado hasta el último momento: "Sois un orgullo de equipo".

A nivel autonómico, el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, se ha mostrado muy preocupado por el transfuguismo político tras este caso. "Desde que Zaplana consiguió la alcaldía de Benidorm, uno de sus discípulos, Carlos Mazón, está volviendo a hacer jugadas un tanto extrañas en Alicante", ha denunciado, recordando que es algo que los tribunales ahora penaliza "muchísimo".

Para evitar estos casos, el vicesecretario y síndic de los socialistas valencianos ha exigido que todos los partidos cumplan el Pacto Antitransfuguismo, un acuerdo que "se tiene que evaluar para impedir maniobras y mayorías artificiales", ha defendido en la rueda de prensa tras la junta de portavoces de Les Corts.